Страни от ЕС призовават да не се бърза с асоциирането на Сан Марино и Андора

Няколко страни членки призовават да не се бърза с одобряване на споразумението за асоцииране със Сан Марино и Андора, предаде БНР.

Една от причините са неясноти, свързани с инвестиции в тези мини държави, като един от засегнатите е български бизнесмен.

Фирмата Starcom, чиито собственик е Асен Христов, кандидатства за закупуването на част от акциите на Banca di San Marino през 2025-та година. Внесени са гаранция и договорената цена в размер на почти общо 15 млн. евро. По-късно обаче се оказва, че средствата са блокирани по разпореждане на властите в Сан Марино и прехвърлени някъде другаде с мотив пране на пари, тъй като са изплатени на 28 трансфера. Това обаче се дължи на законите на мини страната, според които един трансфер не може да превишава 500 хиляди евро.

„Те ги блокираха и отидоха към – засега не мога да кажа дали към частни лица или институции, но прекрасно оперират с тях. И ние висим в една неясна ситуация, в която се опитваме да се разберем с органите в Сан Марино, на които политиката е „ни лук ял, ни лук мирисал“. Знаем, че са в централната банка, знаем номера на сметката, но не знаем кой е бенефециентът“, каза Асен Христов пред БНР.

Споразумението със Сан Марино не е стигнало все още до постоянните представители на страните членки, което значи, че не може да влезе в Съвета. Така е почти сигурно, че насроченото гласуване за идната седмица в Европейския парламент няма да се състои.

„Трябва всички държави да се убедени, че отношенията с тези микро държави, в случая – Сан Марино, са базирани на солидна основа. В това число от гледна точка на предвидимост, правна сигурност и е важно всички въпроси, които са повдигнати и неязснени, да получат своето разрешение“, обясни постоянният представител на България в ЕС Румен Александров.