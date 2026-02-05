Повече от час Асен Василев изброява секциите във Великобритания, които предстои да бъдат закрити

По време на дебатите по законопроекта Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ започна да изброява една по една всичките 352 секции, които депутатите от „Възраждане“ ще закрият с предлаганата промяна в Изборния кодекс. Тя по-конкретно предвижда в страни извън ЕС да бъдат открити максимум 20 секции, извън тези, разкрити в консулства и дипломатически служби.

Повече от час Асен Василев изчиташе 112-е секции във Великобритания, които предстои да бъдат закрити. Той даде подробна информация секция по секция за това колко по думите му точно избиратели ще бъдат лишени от правото на вот по желание на „Възраждане“, отбелязвайки и как тези български граждани са гласували на последните избори през 2024 година. Той бе категоричен, че ако депутатите от „Възраждане“ са искали да ограничат злоупотребите, са можели да направят така, че всеки да си попълва декларацията в секцията, пред комисията.

Преди него и Павлин Найденов от „Алианс за права и свободи“ говори за това, че и в Чикаго, където живеят около 100 000 българи, ще има редица български граждани, които ще изпитат сериозни затруднения да гласуват, ако избирателните секции се ограничат само до двадесет. Обясни, че се обадил на свой роднина, който живее извън Даунтаун в Чикаго, и който му обяснил, че за да стигне до генералното консулство, ще му трябват между 3-4 часа. От друга страна в неделя, когато е изборният ден, се провежда турнирът по американски футбол, заради който целият център е блокиран и той ще трябва да си предвиди още час, докато стигне до консулството.

Отделно от това консулството се намира на 21-ия етаж на един небостъргач и самото чакане пред секцията също ще отнеме време. Въпреки това роднината на Павлин Найденов потвърдил желанието си да гласува, но поискал да знае кои са виновните за затрудненията. Найденов му отговорил – „Възраждане“, а човекът не могъл да скрие учудването си. Депутатът от АПС му обяснил, че от „Възраждане“ наричат това „приемливи жертви в политиката“.

„Те са готови да загубят своите гласове, за да „прецакат“ другите“, обяснил Найденов на своя роднина, а той му казал, че в Америка това е равносилно на тероризъм.

След това Найденов добавил и че промяната се подкрепя и от ИТН, и от ГЕРБ. Това още повече учудило живеещият в Чикаго българин, който попитал: „Дори и Бойко Борисов ли ни мрази вече?“ Найденов му отговорил, че никой не ги мрази, но че има една нова силна партия, която ще влезе и че тя е на президента – ген. Румен Радев и че може би целият номер е да бъде прецакан тъкмо той.

Искра Михайлова от „ДПС-Ново начало“ призова депутатите да помислят за увеличаване на броя на консулските служби и на дипломатическите представителства, добавяйки, че те стават все по-малко и по-малко. Обясни на вносителите от „Възраждане“, че с промяната, която предлагат, казват на българските граждани „Конюнктурата сега е такава, че ние днес не се интересуваме от вас, а утре – ще видим„.

В същото време Михайлова подчерта, че българите в чужбина внасят в България всяка година между 1.5 млрд. и 2 млрд. евро, поддържат връзки с родината си, плащат данъци у нас и имат намерение да се върнат.

Севим Али от АПС също подчерта, че българите в чужбина си плащат данъците и в голяма степен те са по-големи патриоти от намиращите се в пленарната зала.

Юлиана Матеева от „Величие“ отбеляза, че в Изборния кодекс няма ценз за уседналост, а сега българските граждани ще бъдат наказани заради това, че не живеят в България. Матеева определи това като цинизъм и подчерта, че става дума за хора, прокудени от родината си заради липса на перспектива, справедливост и държавност, заради безработица и рекет.

„Веднъж са жертва на системата, а сега стават втори път жертва на системата„, подчерта Матеева. Тя добави, че промяната, предлагана от „Възраждане“ не е срещу българите в Турция, защото те ще намерят начин да гласуват – могат дори и да се върнат за изборите в България.

„Истината е че този законопроект е срещу българите в САЩ и Великобритания„, категорична бе Матеева, отбелязвайки, че там секциите са 120, а сега ще трябва да станат 25 – като в тази бройка тя включи и секциите в консулствата и в дипломатическите служби. Тя припомни как преди няколко години Конституционният съд възложил на вещи лица да изчислят колко избиратели могат да гласуват в една секция за 12 часа – те изчислили, че става въпрос за 936 души и то ако всеки гласува за 50 секунди.

Матеева обяви и че се надява президентът Илияна Йотова да наложи вето на законопроекта и предупреди, че ако и нейното вето бъде преодоляно, от „Величие“ ще сезират Конституционния съд. След това депутатът от „Величие“ се обърна към „Възраждане“ с думите: „Но ще бъде твърде късно – вие ще сте хвърлили бумеранга на злото, но той ще се върне със страшна сила върху вас„.

Атанас Славов от „Продължаваме промяната“ -„Демократична България“ попита депутатите от „Възраждане“ защо – ако искат да се борят със злоупотребите с вот – не въведат други механизми, каквито съществуват в други страни, като например гласуване по пощата или дистанционно гласуване. Първо обаче той даде пример, че и за България има данни, че над 10% от вота на територията на страната е купен или корпоративен.

„Вие искате най-простото – изобщо да отмените възможността им да гласуват“, обърна внимание Атанас Славов и предупреди депутатите от „Възраждане“, че с предлаганата промяна те нарушават принципите на пропорционалност, необходимост и съобразеност със ситуацията. „Да не би да сме в извънредно положение? Да не би да имаме изключително сериозна заплаха за националната сигурност?„, попита Славов.