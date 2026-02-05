„Тексим Банк“ е с по-висока печалба от 2.67 млн. лв. през миналата година

През четвъртото тримесечие „Тексим Банк“ АД отчита нетна печалба в размер на 2.67 млн. лв. при 2.64 млн. лв. за 2024 година. Това показват данните в междинния финансов отчет на кредитната институция.

Общо нетните оперативни доходи на банката в края на декември възлизат на 27.67 млн. лв. при 25.07 млн. лв. за 2024-а.

Приходите и разходите на банката са отражение на общата икономическа обстановка в страната, отбелязват мениджърите й. Положителният финансов резултат през четвъртото тримесечие е следствие от увеличение на нетния доход от лихви с 3.3%, както и по-високия нетен доход от такси и комисионни (с 17.11%). Банката има и по-високи приходи от дивиденти в размер на 297 хил. лева.

Отчетени са и по-високи административни разходи от 19.88 млн. лева.

Активите на „Тексим Банк“ в края на декември са в размер на 951.49 млн. лева.

Те са нараснали с 261.27 млн. лева спрямо декември 2024 година. Това е резултат основно от увеличение на кредитите на нефинансови институции и други клиенти, паричните средства и парични салда при централни банки, както и вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа.

Банката отчита увеличение спрямо 2024 г. на кредитите на клиенти, различни от банки,

с 10.18 на сто и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Има промяна в кредитния портфейл по групи кредитополучатели, отбелязват от „Тексим Банк“. Расте спрямо третото тримесечие дялът на корпоративните клиенти, който е 68.81%, а този на гражданите и домакинствата намалява до 31.18 на сто.

От „Тексим Банк“ отбелязват в отчета си, че продължават политиката в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Така в края на декември размерът на заемите за граждани нараства на годишна база с 9.95 на сто. При кредитите за фирми също има ръст – от 9.85 на сто.

Като цяло банката запазва политиката на консервативен подход при разрешаване на заеми за фирми и индивидуални клиенти. А експертите й текущо анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от „Тексим банк“ във финансовия си отчет.

Общата сума на задълженията на банката се увеличават с 37.97% спрямо края на 2024 година.

Най-голям дял в пасивите заемат привлечените средства от клиенти, различни от банки, без задължения за оперативен и финансов лизинг – 98.70 процента. Техният размер е 845.32 млн. лева и се увеличава с 610.59 на сто спрямо края на 2024 година. От „Тексим Банк“ отбелязват, че продължава и политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посока намаление на неговата средна цена.

В края на юни най-големите акционери са „Уеб финанс холдинг“ АД с дял от 16.64%, „ТК-холд“ АД – 9.90%, „Имо Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД – 8.20%, „Сила холдинг“ АД – с 7.67%, УПФ „ЦКБ-Сила“ – 5.84%, и ПОК „Съгласие“ АД – с 5.31 процента. „Интрейд“ АД притежава 3.26%, „Датамакс“ АД – 3.16%, а „Датамакс систем холдинг“ АД 3.05 на сто.

От мениджърите на дружеството само Мария Видолова – изпълнителен директор, има акции на „Тексим Банк“ – 0.0015 процента.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.

През декември в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на кредитната институция чрез издаване на нови 6 999 991 акции. Така капиталът на дружеството нарасна от 36 795 036 лева на 43 795 027 лева. Той е разпределен в същия брой обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 лев.

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца, котировките лъкатушат по ценовата стълбица, но в посока нагоре. В момента сделки се сключват по 1.86 цента за една акция, което оценява кредитната институция на 81 458 750 евро пазарна капитализация.