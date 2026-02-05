РЕГИСТРИРАЙ СЕ
„Тексим Банк“ е с по-висока печалба от 2.67 млн. лв. през миналата година

През четвъртото тримесечие „Тексим Банк“ АД отчита нетна печалба в  размер на 2.67 млн. лв. при 2.64 млн. лв. за 2024 година. Това показват данните в междинния финансов отчет на кредитната институция.

Общо нетните оперативни доходи на банката в края на декември възлизат на 27.67 млн. лв. при 25.07 млн. лв. за 2024-а.

Приходите и разходите на банката са отражение на общата икономическа обстановка в страната, отбелязват мениджърите й. Положителният финансов резултат през четвъртото тримесечие е следствие от увеличение на нетния доход от лихви с 3.3%, както и по-високия нетен доход от такси и комисионни (с 17.11%). Банката има и по-високи приходи от дивиденти в размер на 297 хил. лева.

Отчетени са и по-високи административни разходи от 19.88 млн. лева.

Активите на „Тексим Банк“ в края на декември са в размер на 951.49 млн. лева.

Те са нараснали с 261.27 млн. лева спрямо декември 2024 година. Това е резултат основно от увеличение на кредитите на нефинансови институции и други клиенти, паричните средства и парични салда при централни банки, както и вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа.

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

Банката отчита увеличение спрямо 2024 г. на кредитите на клиенти, различни от банки,

с 10.18 на сто и ръст на вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа. Има промяна в кредитния портфейл по групи кредитополучатели, отбелязват от „Тексим Банк“. Расте спрямо третото тримесечие дялът на корпоративните клиенти, който е 68.81%, а този на гражданите и домакинствата намалява до 31.18 на сто.

От „Тексим Банк“ отбелязват в отчета си, че продължават политиката в кредитирането чрез предлагане на нови продукти. Така в края на декември размерът на заемите за граждани нараства на годишна база с 9.95 на сто. При кредитите за фирми също има ръст – от 9.85 на сто.

Като цяло банката запазва политиката на консервативен подход при разрешаване на заеми за фирми и индивидуални клиенти. А експертите й текущо анализират секторите със затруднения в икономиката, отбелязват от „Тексим банк“ във финансовия си отчет.

Общата сума на задълженията на банката се увеличават с 37.97% спрямо края на 2024 година.

Най-голям дял в пасивите заемат привлечените средства от клиенти, различни от банки, без задължения за оперативен и финансов лизинг – 98.70 процента. Техният размер е 845.32 млн. лева и се увеличава с 610.59 на сто спрямо края на 2024 година. От „Тексим Банк“ отбелязват, че продължава и политиката на оптимизиране на структурата на пасива в посока намаление на неговата средна цена.

В края на юни най-големите акционери са „Уеб финанс холдинг“ АД с дял от 16.64%, „ТК-холд“ АД – 9.90%, „Имо Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД – 8.20%, „Сила холдинг“ АД – с 7.67%, УПФ „ЦКБ-Сила“ – 5.84%, и ПОК „Съгласие“ АД – с 5.31 процента. „Интрейд“ АД притежава 3.26%, „Датамакс“ АД – 3.16%, а „Датамакс систем холдинг“ АД 3.05 на сто.

От мениджърите на дружеството само Мария Видолова – изпълнителен директор, има акции на „Тексим Банк“ – 0.0015 процента.

„Тексим Банк“ е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните му дейности е предоставяне на кредити или друго финансиране.

През декември в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на кредитната институция чрез издаване на нови 6 999 991 акции. Така капиталът на дружеството нарасна от 36 795 036 лева на 43 795 027 лева. Той е разпределен в същия брой обикновени безналични поименни свободнопрехвърляеми акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 лев.

Книжата на “Тексим Банк” се търгуват на “Българска фондова борса”. През последните дванадесет месеца, котировките лъкатушат по ценовата стълбица, но в посока нагоре. В момента сделки се сключват по 1.86 цента за една акция, което оценява кредитната институция на 81 458 750 евро пазарна капитализация.

