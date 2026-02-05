Ще бъде извършена нова размяна на военнопленници между Украйна и Русия, но преговорите за мир остават в застой

Украйна и Русия са се договорили за нова размяна на военнопленници. До решението се е стигнало по време на тристранни преговори със Съединените щати в Абу Даби. Това съобщи американският пратеник Стив Уиткоф, който определи разговорите като „продуктивни“, предаде Франс прес.

По думите му, делегациите на САЩ, Украйна и Русия са се споразумели да разменят 314 пленници, като това ще бъде първата подобна размяна от пет месеца насам. В публикация в социалната мрежа „Екс“ Уиткоф подчерта, че напредъкът е резултат от интензивни дипломатически усилия и показва, че диалогът може да доведе до конкретни резултати, въпреки че остават нерешени сериозни въпроси.

Говорителката на ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров – Диана Давитян, потвърди, че преговорите продължават и днес.

Въпреки договорената размяна Франс прес отбелязва, че преговорите за прекратяване на войната остават в застой. От месеци Вашингтон полага дипломатически усилия за намиране на изход от конфликта, но до момента реалните резултати се свеждат основно до размени на пленници и тела на загинали войници.

Москва отново е настояла Киев да изпълни руските условия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че „специалната военна операция“ ще продължи, докато украинските власти не вземат „съответното решение“.

Русия настоява Украйна да се откаже от цялата Донецка област, включително територии, които в момента се контролират от украинската армия, в замяна на евентуално замразяване на фронтовата линия. Киев категорично отхвърля това искане, тъй като регионът е ключов за отбраната срещу руските настъпления.

Украинските власти обаче се опасяват, че Съединените щати могат да подкрепят позицията на Москва, особено след като президентът Доналд Тръмп значително ограничи военната помощ за Киев след завръщането си в Белия дом и се позиционира като посредник, а не като пряк съюзник на Украйна.