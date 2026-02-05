Да живее боклукът – третият най-доходоносен незаконен бизнес в Европа

Според доклад на Центъра за изследване на демокрацията, озаглавен „Мръсни потоци: Организирана престъпност, корупция и контрол върху общинските услуги за отпадъци“, престъпленията с управлението на отпадъците са едни от най-високодоходоносните незаконни бизнеси в Европа след трафика на наркотици и ДДС измамите.

Изследването е публикувано няколко месеца след кръгла маса, проведена на 8 октомври 2025 г. в София, организирана от Столичната община и Центъра за изследване на демокрацията, с участието на представители на Европол, Националната жандармерия на Франция, Британската агенция за околната среда и български институции.

Анализът показва, че незаконният бизнес с боклук не е изолиран случай, а системен феномен, който действа благодарение на слаб институционален контрол, формално прилагане на законодателството и ограничена наказателна отговорност.

В него е разгледана правната и институционалната рамка за управление на отпадъците в България, като се отчита, че въпреки наличието на Закон за управление на отпадъците и предвидените санкции, на практика преобладават административните наказания, които често са несравними с икономическите ползи от нарушенията.

В изследването са анализирани и конкретни случаи на незаконно управление на отпадъци.

За пример е даден районът на Горубляне, който според доклада илюстрира как чрез формално легални дейности по събиране, транспортиране и временно съхранение се създават нерегламентирани сметища с дългосрочни екологични и здравни последици.

В анализа са разгледани и практики как от други държави членки на ЕС се извозват в България техните отпадъци.

В този контекст докладът акцентира и върху необходимостта от навременното транспониране на новата Директива (ЕС) 2024/1203, която значително разширява обхвата на екологичните престъпления и въвежда по-строги санкции и лична отговорност за ръководни лица.