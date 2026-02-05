ВСС финтира и вдигна с 5 на сто заплатите в Темида

Въпреки ограниченията на удължителния бюджет, Висшият съдебен съвет (ВСС) отново намери начин да вдигне заплатите в съдебната власт. В това отношение очевидно няма по-ляво правителство от правителството на съдебната власт, както още е известен Висшия съвет.

Има-няма пари пари в държавния портфейл, всяка година то иска все повече пари за системата на принципа „поискай много, за да ти дадат достатъчно“. Например в неизбрания редовен бюджет за 2026 г. ВСС беше записало ръст на заплатите в системата от 18 на сто.

Този път ВСС финтира с решение на Министерския съвет от 21 януари т. г., с което бе определена годишната инфлация на 5% въз основа на индекса на потребителските цени, изчислен от Националния статистически институт.

Както е известно, решението на кабинета в оставка фактически заобиколи ограничението в удължителния закон, според което достигнатите към 31 декември 2025 г. основни месечни заплати в бюджетните организации не могат да бъдат променяни за съответната длъжност. Изключение се допусна единствено за служителите на минимална работна заплата и за еднократна индексация, равна на натрупаната годишна инфлация към същата дата.

Именно изключението е дало повод на висшите магистрати да одобрят ръст на заплатите с 5 на сто за магистратите и служителите в съдебната система, считано от 1 януари 2026 година.

Така със задна дата основните заплати на магистратите във висшите нива достигат 4874 евро. В апелативните инстанции те вече са 4032 евро, в окръжните съдилища и прокуратури в София вече са 3606 евро, а в останалите окръжни съдилища и прокуратури – 3334 евро.

Заплатите в Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура скачат до 2928 евро, а в районните структури в страната – до 2630 евро. Младшите магистрати също получават увеличение, като възнагражденията им вече са 2450 евро.

Добавките за ранг също нарастват с 5 на сто – за първи ранг те ще са 258 евро, за втори – 354 евро, а за трети – 397 евро. Отделно има и надбавка за стаж.

Т.нар.правителство на съдебната власт отпуска всяка година и пари за облекло, така че представителите на съдебната власт да изглеждат добре, дори когато участват в импровизирани брифинги на фона на печално прочулата се хижа „Петрохан“. Последните им телевизионни изяви от планинската хижа оставиха впечатление за привилегирован вкус към мистерията и естетиката на прочутия Дейвид Линч, за което „Банкеръ“ намекна в своя публикация по темата. Което бе потвърдено и ден по-късно от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който сравни случилото се в хижата с впечатляващата атмосфера на сериала „Туин Пийкс“.

Струва си да отбележим още, че от появата на сериала досега в модата се наложи една специфична естетична линия, наричана „Lynchian“ на името на автора на „Синьо кадифе“, „Мълхоланд драйв“ и „Диво сърце“.

Със сигурност активният ангажимент на т.нар. правителство на съдебната власт към благосъстоянието на подопечните си ще допринесе за налагането не само на характерната естетика „Lynchian“, но и на всяка друга монда тенденция сред висши, апелативни, окръжни и районни представители на Темида у нас.