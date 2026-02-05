Макрон обсъди с ръководството на ЕС Украйна, сигурността и бъдещето на Съюза

Френският президент Еманюел Макрон проведе в Париж разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Разговорите, проведени поотделно на четири очи в Елисейския дворец, бяха посветени на подготовката на предстоящата среща на лидерите на ЕС, войната в Украйна и въпросите на европейската сигурност.

Неформалната среща на върха на 12 февруари ще е фокусирана върху повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. В нея се очаква да участват и бившите италиански премиери Марио Драги и Енрико Лета. Сред ключовите теми ще бъдат бъдещето на единния европейски пазар и дългосрочните стратегически цели на Съюза.

По време на разговорите в Париж бяха обсъдени още сигурността и отбраната, продължаващата подкрепа за Украйна и по-широките предизвикателства пред европейския суверенитет. Разговорите се провеждат на фона на засилващия се дебат за евентуално подновяване на диалога между Европа и Русия.

В този контекст по-рано през седмицата се появиха информации, че главният дипломат на Елисейския дворец Еманюел Бон е провел среща в Москва с руския представител Юрий Ушаков. От Кремъл заявиха, че не могат нито да потвърдят, нито да отрекат подобна визита.