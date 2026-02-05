Британците готови да ни сътрудничат в борбата с контрабандата

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев са обсъдили на работна среща с Гари Лайл от Британската приходна и митническа администрация (HMRC) сътрудничеството между българските и британските институции за противодействие на контрабандата, информираха от прокуратурата.

В хода на разговора бе изтъкнато изграденото през годините добро оперативно взаимодействие по предотвратяване на незаконната миграция, пресичането на незаконни канали за трафик на хора и контрабанда на стоки. Подчертана бе и ключовата роля на своевременния обмен на информация за ефективно противодействие на дейността на престъпните мрежи, се казва в информацията.

Акцент в разговора са били резултатите от съвместната акция, при която бе разкрита незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари в град Батановци, област Перник. В операцията под ръководството и надзора на прокуратурата участваха ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ съвместно с британски партньорски служби бяха открити над 990 мастербокса цигари в проследен при операцията товарен автомобил.

В самата фабрика е открита готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг. Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари. Дължимият акциз за заловените нелегални стоки е за над 2,8 милиона евро.

Сарафов, Деньо Денев и Гари Лайл изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството по важните и за двете страни направления за противодействие на различните форми на трансгранична престъпност, информират от прокуратурата.