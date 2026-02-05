РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Британците готови да ни сътрудничат в борбата с контрабандата

работна среща гари лайл сарафов

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев са обсъдили на работна среща с Гари Лайл от Британската приходна и митническа администрация (HMRC) сътрудничеството между българските и британските институции за противодействие на контрабандата, информираха от прокуратурата.

В хода на разговора бе изтъкнато изграденото през годините добро оперативно взаимодействие по предотвратяване на незаконната миграция, пресичането на незаконни канали за трафик на хора и контрабанда на стоки. Подчертана бе и ключовата роля на своевременния обмен на информация за ефективно противодействие на дейността на престъпните мрежи, се казва в информацията.

Акцент в разговора са били резултатите от съвместната акция, при която бе разкрита незаконна фабрика за производство на фалшиви цигари в град Батановци, област Перник. В операцията под ръководството и надзора на прокуратурата участваха ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ съвместно с британски партньорски служби бяха открити над 990 мастербокса цигари в проследен при операцията товарен автомобил.

В самата фабрика е открита готова продукция и около 13,8 тона тютюн в кашони от по 200 кг. Това е най-голямата разкрита досега фабрика за производство на нелегални цигари. Дължимият акциз за заловените нелегални стоки е за над 2,8 милиона евро.

Сарафов, Деньо Денев и Гари Лайл изразиха готовност за продължаване на сътрудничеството по важните и за двете страни направления за противодействие на различните форми на трансгранична престъпност, информират от прокуратурата.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.