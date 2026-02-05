Срещу какво Борисов е дал обещание на „Възраждане“? – питат депутати по време на дебатите по Изборния кодекс

Срещу какво Бойко Борисов е обещал на „Възраждане“ неговата парламентарна група – на ГЕРБ-СДС – да подкрепи предложението на партията на Костадин Костадинов за намаляване на избирателните секции в страни извън ЕС на 20, без да се броят секциите в посолствата и консулствата. Този въпрос поставиха депутати и от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ и от „Алианс за права и свободи“ по време на дебатите по приемането на промените в Изборния кодекс второ четене.

Припомняме, че преди дни в интервю за bTV Борисов призна, че от ГЕРБ-СДС подкрепили предложението на „Възраждане“ за намаляване на избирателните секции в страни извън ЕС, защото той бил обещал.

Въпреки че никой от депутатите от „Възраждане“ не отговори от трибуната какво са направили срещу това обещание и каква е неговата цена, депутат от АПС предаде техни думи – че това било срещу членството ни в еврозоната. Основният мотив на „Възраждане“, с който те предлагат избирателните секции в страни извън ЕС да се намалят до 20, е това, че от Турция влизат шестима депутати в парламента, а в същото време там се гласува под строй, организирано, като и заявленията за разкриване на секции не се подават от отделни граждани, а от един IP-адрес се изпращат стотици заявки.

Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“ предизвика възмущение сред депутатите от ПП-ДБ и АПС с думите си, че след като българите в чужбина искат да гласуват, то да се направи така, че те да заплащат за това. Той обяви, че те не плащат данъци в България, а и много от тях не говорят български. Според Стойнев имало много българи в чужбина, които имат български паспорти само и единствено защото баба им или дядо им са живели някога в България.

Йордан Иванов от ПП-ДБ определи изказването на Драгомир Стойнев като скандално и добави, че той би трябвало да си подаде оставката.

По време на дебатите Божидар Божанов от ПП-ДБ обяви, че след като ще се ограничават избирателните секции, би могло на българите в чужбина да се предложи друг вариант да гласуват, като например – „дистанционно електронно гласуване“.

Петър Петров от „Възраждане“ изчете медийна публикация, която цитира Бойко Рашков по времето, когато е бил министър на вътрешните работи и когато отчита, че в Турция е имало много изборни нарушения.

Манол Пейков от ПП-ДБ уточни, че от парламентарната му група никога не са твърдели, че в Турция няма нарушения и злоупотреби, но такива се правят и в България. Той подчерта, че от ПП-ДБ са против двойните стандарти. В този дух се изказаха и колегите му Надежда Йорданова и Стою Стоев, които бяха категорични, че с предложението си от „Възраждане“ орязват избирателните права на българските граждани, които са записани в Конституцията на България.

Танел Али от АПС защити българските граждани, живеещи в Турция от критиките на Драгомир Стойнев, подчертавайки, че след като те някога (по време на така наречения Възродителен процес) са били прокудени от родината си, много внимателно следят процесите в България. Обърна се и към „Възраждане“ с думите, че ако някога, не дай си Боже, има война, той ще бъде на първа линия да защитава България, защото така го чувства, докато те ще избягат в Швейцария. Преди това обърна внимание, че ако промяната с намаляването на избирателните секции до 20 бъде приета, отношение ще вземат и от ОССЕ, и от Венецианската комисия.

Хайри Садъков от АПС призова Драгомир Стойнев да не се упражнява в популизъм, а да извади конкретни справки от данъчните регистри, с които да докаже думите си, че българските турци не плащат данъци. Той призова депутатите да не посягат на избирателната активност, предупреждавайки ги, че после ще трябва да понесат отговорността си за това.

Севим Али от АПС предупреди „Възраждане“, че с тази промяна в Изборния кодекс „ще отидат в небитието“. Припомни им съдбата на Валери Симеонов от Национален фронт за спасение на България, който бе заснет как блъска възрастна жена на границата с Турция, който искаше да дойде в България, за да упражни правото си на глас.

Предвид тези емоционални признания, Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска да се подложи на гласуване дебатите по промените в Изборния кодекс да бъдат излъчвани директно по Българското национално радио. Преди това той поиска проверка на кворума. В залата имаше 122-ма депутати, но мнозинството от тях гласуваха да няма пряко излъчване по националното радио.

„За“ бяха 80 депутати – 22 от ПП-ДБ, 31 от „Възраждане“, 11 от АПС, 8 от МЕЧ, 4 от „Величие“, както и 4 от „Има такъв народ“.

„Против“ бяха – 62 народни представители – 45 от ГЕРБ-СДС, 12 от ДПС-Ново начало, 4 от „Има такъв народ“ и един, нечленуващ в парламентарна група.

„Въздържал се“ гласуваха 34 депутати – 12 от ГЕРБ-СДС, 14 от „БСП-Обединена левица“, 7 от „Има такъв народ“ и един, нечленуващ в парламентарна група.

След вота Александър Иванов от ГЕРБ-СДС поиска прегласуване, но преди това също настоя за проверка на кворума. Оказа се, че междувременно няколко депутати са напуснали залата и регистриралите се бяха само 111 депутати. Поради липса на кворум председателстващият заседанието Костадин Ангелов даде 15 минути почивка.