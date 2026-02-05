„Демократична България“ поиска президентско вето, ако изборните промени минат

Според представители на „Демократична България“ в парламента се взема решение, което сериозно ограничава правото на глас на българите, живеещи извън Европейския съюз. Намаляването на броя на избирателните секции зад граница би затруднило участието им в изборите и би било в разрез с принципа за всеобщо избирателно право, заложен в Конституцията. Затова от формацията настояват президентът да спре промените чрез налагане на вето, ако минат през пленарната зала на второ четене. Позицията беше изразена от депутата от коалицията Надежда Йорданова пред журналисти в парламента.

„В момента „Възраждане“ изпълнява политическа поръчка и върши услуга на ГЕРБ и „Ново начало“. ГЕРБ са слаби традиционно в чужбина, а „Ново начало“ ще се облагодетелства, защото гласовете от Турция са предимно за „Алианс за права и свободи“. Ключово тук е избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“ да разберат какви услуги си вършат, както каза Бойко Борисов, че е поел ангажимент. Какви други услуги са си вършили освен, че ГЕРБ пазят имунитетите на „Възраждане“ и заедно гласуваха промените в Закона за обществените поръчки за частните болници„, добави Йордан Иванов от обединението.

По темата за бюджета Надежда Йорданова подчерта, че е необходим нов закон за удължителен бюджет, за да може изборите да бъдат посрещнати спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и ще бъдат финансирани публичните услуги. Според нея настоящото правителство е загубило общественото доверие заради управлението си и неспособността си да предложи справедлив и балансиран бюджет, поради което няма легитимност да внася нов финансов план.