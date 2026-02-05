„Ново начало“ смята, че е необходимо да се приеме нов удължителен бюджет

От „Ново начало“ заявиха, че е необходимо да се приеме нов удължителен бюджет, тъй като без него държавата не може да функционира нормално. Позицията беше изразена от депутата от партията на Делян Пеевски Искра Михайлова в парламентарните кулоари.

На въпрос дали от „Ново начало“ биха подкрепили предложението на „БСП-Обединена левица“ парламентът да разгледа бюджета за 2026 г., внесен от правителството в оставка в края на 2025 г., Михайлова каза, че това е тема, която трябва да бъде обсъдена много внимателно от всяка от групите.

По-рано днес от левицата предложиха да бъде приет окончателно бюджетът за 2026 година, но без промяна в договорените параментри.

„Банкеръ“ припомня, че удължителният закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на редовните бюджети, но за срок не по-дълъг от три месеца. Предсрочните парламентарни избори обаче ще бъдат на 19 април, което е около месец след изтичане на удължителния закон. Това означава, че този парламент трябва да реши какво ще се прави с финансите на държавата преди изборите.

Гласуването на удължителния бюджет се проведе в обстановка на засилено политическо напрежение, след като в края на миналата година в дневния ред на парламента бяха включени като извънредни точки проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса и проектът за държавния бюджет за 2026 година.

Ситуацията се разви, след като от ГЕРБ заявиха, че проектът за редовен бюджет за 2026 г. не е оттеглен, вече е разгледан в съответните комисии и при наличие на политическо съгласие може да бъде подложен на първо гласуване. Впоследствие от ГЕРБ и „Има такъв народ“ обявиха, че няма да подкрепят редовните бюджетни проекти, като определиха включването им в дневния ред като тест за опозицията.

Проектобюджетите за 2026 г. предвиждаха значително нарастване на разходите, както и промени в данъчната и осигурителната политика, което предизвика сериозно недоволство сред бизнеса и икономическите среди. Предложената фискална рамка доведе и до протести в страната, които в крайна сметка завършиха с оставката на правителството на Росен Желязков.

След оттеглянето на кабинета беше внесен удължителен бюджет като временна мярка до приемането на нов редовен бюджет, с цел да се осигури изплащането на заплати, пенсии и социални плащания, както и нормалната работа на държавната администрация и общините в условията на политическа нестабилност.