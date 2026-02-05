Даниел Митов разпореди проверка на петроханското НПО

Вътрешният министър в оставка Даниел Митов разпореди проверка във връзка със сигналите за дейността на неправителстваната организация Национална агенция за контрол на защитените територии, информират от МВР.

Именно нейните основатели – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, бяха открити мъртви в хижа край “Петрохан”. Със заповед на министъра ще бъде изследвана и анализирана работата на неправителствената организация.

Обхватът на проверката ще от 2022 г. до момента, като тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в Главна дирекция „Национална полиция“, ГДБОП, „Гранична полиция“, СДВР и други структури на министерството при необходимост.

Припомняме, че председателят на ДАНС Деньо Денев съобщи, че преди две години Агенцията е извършила проверка по сигнал от гражданин за дейността на неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“. Към момента версиите са за евентуални сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни лица, за секта или за паравоенна структура, разположила се на територията на въпросната хижа.

По-рано днес лидерът на ИТН Слави Трифонов определи случилото се като „мафиотски убийства“ и потърси отговорност от ПП-ДБ и от кмета на София Васил Терзиев, който заяви вчера, че е познавал лично тримата загинали. По думите му те са били скромни и добри хора, които са се изправяли срещу силен и често пъти жесток противник.

Към момента продължава да се издирва Ивайло Калушев, собственик на хижата, но не е ясно дали е сред живите, уточни и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.