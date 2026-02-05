Депутатите отново излязоха в почивка, преди финалните дебати по Изборния кодекс

След като Асен Василев от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ час и двадесет минути изчиташе списък със 112-те избирателни секции във Великобритания, които предстои да бъдат закрити с предлаганите промени в Изборния кодекс, внесени от „Възраждане“ за ограничаване на броя им до 20, от ГЕРБ поискаха прекратяване на дебатите – веднага след последно записалите се – и преминаване към гласуване.

Преди това Цвета Рангелова от „Възраждане“ обърна внимание, че Асен Василев не е прав да обявява, че нейната парламентарна група лишава българските граждани от право на глас, като уточни, че тепърва ще се подават декларации от желаещите да гласуват и от тях ще зависи къде ще се разкриват двадесетте секции.

Елисавета Белобрадова от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ поиска прегласуване на предложението на ГЕРБ за прекратяване на дебатите, подчертавайки, че очаква депутатите от „Възраждане“ да обяснят аргументите си за намаляването на броя на избирателните секции. Най-вече настоя да чуе позицията на Стоян Таслаков – който е председател на комисията по политиките за българите извън страната. При прегласуването стана ясно, че след като се изкажат последно записалите се – сред които и няколко депутати от „Възраждане“ – депутатите ще дадат своя вот за предложените промени в Изборния кодекс.

Малко след това Хюсни Адем поиска 30 минути почивка от името на парламентарната си група от „Алианс за права и свободи“. Костадин Ангелов му даде 15 минути.

След нея първи се изказа независимият депутат – напусналият парламентарната група на „Има такъв народ“ – проф. Андрей Чорбанов. Той даде пример, че когато през 90-те години гласувал в чужбина, си дал сметка колко ниска е избирателната активност. След това говори за това, че никой не коментира вота в Република Северна Македония и даде обяснението – там принципно българските граждани не гласуват. Даде и пример с много свои колеги, които са в чужбина, но няма да могат да упражнят правото си на вот, защото там, където са, няма избирателните секции, а за да стигнат до посолството, трябва да пътуват часове наред.

Коментира и че откакто е в парламента, си е дал сметка, че става свидетел на най-клиентелистките, най-безпринципните форми на гласуване и заради това няма да подкрепи никакви промени в Изборния кодекс. Добави и че подобни промени трябва да се изработят и приемат в началото на работата на всеки един парламент.

Радостин Василев от МЕЧ определи изказването му като абсолютно лицемерно. Аргументира се с това, че именно благодарение на регистрацията на Андрей Чорбанов при отделно поисканите днес проверки на кворума депутатите са събрали нужния брой народни представители и заради това сега предлаганите промени ще минат – независимо дали Чорбанов е обявил, че ще гласува „Против“. Той допусна и че бившият депутат от ИТН го е направил, за да не си загуби дневната надница. „А го помолихме“, уточни Радостин Василев.

Андрей Чорбанов отговори на упреците му с думите, че той не е от близкия му кръг, а който го познава, знае, че темата за парите не го интересува. След това нарече омерзителна практиката мнението за един законопроект да се дава чрез регистриране с цел да има или няма кворум. Добави, че е изпратен в парламента, за да дебатира по предлаганите законопроекти.

Малко след това Красимира Катинчарова поиска 30 минути почивка от името на парламентарната група на „Величие“. Костадин Ангелов даде 15 минути.