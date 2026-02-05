РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Фондът за гарантиране на влогове в банките пази до 100 хил. евро

Лихвите по потребителските кредити растат, депозитите за бизнеса поевтиняват

Фондът за гарантиране на влоговете в банките след 1 януари 2026 г.  гарантира изцяло влоговете на един вложител в една банка, независимо от броя и размера им, до 100 000 евро, отбелязват от фонда.

Тази сума включва главницата и начислените лихви до датата на акта на за отнемане на лиценза на банка или за обявяването на влоговете в нея за неналични.

Допълнителна гаранция до 125 000 евро за срок до 3 месеца се предоставя за определен вид влогове, възникнали в резултат от: сделки с недвижими имоти за жилищни нужди; изплатени суми по повод сключване или прекратяване на брак, прекратяване на трудово или служебно правоотношение, инвалидност или смърт; застрахователни или осигурителни плащания, изплащане на обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда.

Фондът гарантира влоговете на граждани и фирми в евро и в чуждестранна валута.

evro czent

Влогове са всички парични средства по банкова сметка от всякакъв вид, открита на името на едно или повече лица (срочни и безсрочни влогове, разплащателни сметки, сметки по дебитни и кредитни карти). Гаранцията на влоговете се отнася също и за кредитните салда, които банката по закон или по договор е задължена да изплати на клиентите си.

Изключени по закон от гаранция са

влоговете на банките и финансовите институции, застрахователите и презастрахователите, пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания, инвестиционните посредници и дружества, гаранционните фондове и бюджетните организации.

Влоговете, свързани с „изпиране на пари”, също са изключени от гаранцията, ако титулярят им е осъден с влязла в сила присъда.

Не се гарантират влогове, чиито титуляр не е бил идентифициран към датата на отнемането на лиценза на банка или обявяването на влоговете в нея за неналични.

Не се изплащат влогове, сумите по които са под 10 евро и същевременно по тях не е имало разпоредителни действия в последните 24 месеца.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

