„Има такъв народ“ припомни за свой законопроект заради незаконните записи на жени

От „Има такъв народ“ изразиха огромното си възмущение от скандалите с незаконното заснемане на жени в козметични салони и гинекологичен кабинет. От партията на Слави Трифонов настояха държавата да се самосезира по случаите и припомниха за свой законопроект за промени в Наказателния кодекс, който беше изтеглен след ярка обществена и политическа реакция.

„Всички скочиха, че едва ли не ние сме щели да вкарваме журналисти в затвора. Не! Сега, когато се случват такива неща, са ясното доказателство, че „Има такъв народ“ се стремеше да гарантира превенция“, заяви Станислав Балабанов в парламентарните кулоари.

„Банкеръ“ припомня, че партията на Слави Трифонов предложи миналата година законопроект за „престъпления против личния живот“, в който се предвижда при разследването на подобни случаи да се допуска използването на специални разузнавателни средства (СРС) – метод, обичайно прилаган само при тежки престъпления.

Според проекта за „информация за личния живот“ се считат данни, свързани с лични, семейни, интимни отношения или здравословното състояние на дадено лице. Публикуването или разпространението на такава информация, без съгласие, да се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба между 2000 и 5000 лв., а при по-тежки случаи – от 2 до 6 години затвор и глоба от 3000 до 8000 лева.

В мотивите си депутатите от „Има такъв народ“ твърдят, че настоящата гражданскоправна защита на личния живот вече не е достатъчна заради развитието на съвременните технологии и комуникации. Те настояват наказателните мерки да имат превантивен ефект и подчертават, че обвинените не бива да се разминават само с административни наказания.

Относно възможността за използване на СРС, народните представители аргументират предложението си с необходимостта от „ефективни механизми“ за разкриване и доказване на подобни престъпления.

През октомври миналата година парламентарната правна комисия набързо и с гласовете на мнозинството прие идеята на „Има такъв народ“. Тогава „за“ гласуваха четиринадесет депутати, „против“ – четири, а „въздържал се“ – един.

Това обаче предизвика вълна от недоволство в публичното пространство. Ден по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е звъннал на лидера на партията Слави Трифонов, за да му каже да изтегли законопроекта.

По-късно Трифонов съобщи, че „Има такъв народ“ са изтеглили предложението, но въпреки това го защити. „99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. Даже мисля, че Бойко Борисов не е чел никакъв проектозакон през целия си живот“, написа Трифонов във „Фейсбук“.

По думите му в текстовете не става дума за „ревизия на свободата на словото“, а за „защита на личното пространство на всеки един човек, за да не може никой да бъде изнудван чрез лични снимки, например така, както правят някои доста нечистоплътни хора в момента“.

Законопроектът предизвика раздор и в телевизията на Слави Трифонов „Седем-осми“. Дългогодишният му колега Иво Сиромахов заяви, че напуска, тъй като телевизията „поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена“.