Над 170 убити при кървава атака в Западна Нигерия

Въоръжени нападатели убиха десетки хора при атака срещу две села в западната част на Нигерия. „Амнести интернешънъл“ посочва, че убитите са над 170 души, като нападателите са подпалвали къщи и са плячкосвали магазини.

През последните месеци в африканската страна се наблюдава ръст на смъртоносните атаки и отвличанията, извършвани от ислямистки групировки и въоръжени банди.

Най-известната групировка е „Боко Харам“. Само миналата седмица тя е убила най-малко 36 души.

Нападенията идват дни след като Съединените щати предприеха военни действия срещу въоръжени групировки в Нигерия, а през декември нанесоха въздушни удари по формирования, свързани с „Ислямска държава“.