Иран и САЩ ще проведат преговорите на 6 февруари в Оман

Иран и САЩ се договориха да проведат преговорите в Оман, а не в Истанбул, този петък, 6 февруари, съобщиха официални представители и от двете страни. Дневният ред все още не е изяснен. Вашингтон настоява разговорите да обхванат и иранския ракетен арсенал, докато Техеран е категоричен, че ще обсъжда единствено ядрената си програма.

Деликатните дипломатически усилия се развиват на фона на нарастващо напрежение, след като САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а регионалните играчи се опитват да предотвратят военна конфронтация, която мнозина се опасяват, че може да прерасне в по-широк конфликт.

Разногласията през последните дни относно мястото и обхвата на разговорите дори породиха съмнения дали срещата ще се състои, като се запази и възможността президентът Доналд Тръмп да изпълни заплахите си за удар срещу Иран.

Запитан дали върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей трябва да се тревожи, американският държавен глава заяви пред Ен Би Си Нюз: „Бих казал, че трябва да е много притеснен.“ Той добави, че „те преговарят с нас“, без да навлиза в подробности.

След изказването му представители на двете страни потвърдиха, че мястото на разговорите се премества в Маскат, след като първоначално беше приет Истанбул.

Няма обаче знак за сближаване по съдържанието на преговорите.

Иран настоява те да се ограничат до дългогодишния ядрен спор със Запада.

Американският държавен секретар Марко Рубио обаче подчерта, че освен ядрените въпроси трябва да се обсъдят и иранските балистични ракети, подкрепата за въоръжени групировки в региона и вътрешната политика на Техеран по отношение на човешките права.

Високопоставени ирански представители заявиха, че ракетната програма е „извън обсъждане“

и че настояването на САЩ за неядрени теми може да провали разговорите.

В преговорите се очаква да участват специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и външният министър на Иран Абас Аракчи, както и зетят на Тръмп Джаред Къшнър.