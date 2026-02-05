РЕГИСТРИРАЙ СЕ
По повод 5 февруари КНСБ изнася данни за проблемите на българските работници

градския транспорт

Днешният 5 февруари е обявен от европейските индустриални работници и техните организации за Ден за действие. По този повод ръководството на КНСБ ще оповести пред журналисти данни за проблемите в промишлеността, довели до загуба на работни места през последните няколко години.

Ще бъдат представени конкретни предложения за развитие на индустрията и защита на заетите в сектора.

По повод днешния 5 февруари са организирани протестни прояви в Брюксел и в други европейски градове с настояване за реални инвестиции в промишлеността, ефективни инструменти за спасяване на работните места, справедлива трансформация и спиране на нелоялната световна конкуренция.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

