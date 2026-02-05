Технологичен борсов срив за почти 1 трлн. долара помете всички акции по пътя на AI

През трите години, откакто ChatGPT нахлу в ежедневието ни, имаше много разпродажби, предизвикани от изкуствен интелект (AI). Нищо обаче не може да се сравни с прогрома, нанесен на фондовите и кредитните пазари тази седмица. На първо място, защото беше с огромната скорост и обхват. На второ място, този срив, за разлика от много предишни, беше предизвикан не от страхове от пазарен балон, а по-скоро от опасения, че изкуственият интелект е на прага да измести бизнес моделите на широк кръг от компании, за които оракулите отдавна предричат, че са изложени на риск.

В рамките на два дни стотици милиарди долари бяха изтрити от стойността на акциите, облигациите и заемите на големи и малки компании в Силициевата долина. В епицентъра на бурята бяха акциите на софтуерни компании. След широкомащабна разпродажба на 3 февруари, при която индексът на софтуера и услугите на S&P 500 – iShares ETF, падна с близо 4%, секторът загуби нови 0.7% на 4 февруари – шеста поредна сесия на срив, заличавайки около 830 милиарда щатски долара от 28 януари насам.

Инвеститорите оценяват дали тазседмичната разпродажба на фирмените книжа на световните софтуерни компании е отишла твърде далеч и дали традиционни бизнеси могат да оцелеят при екзистенциална заплаха, породена от изкуствения интелект. Отговорът остава неясен, но развитието на AI ще бъде свързано със сериозни колебания и трусове.

„Не мисля, че това е прекалена реакция“, коментира Майкъл О’Рурк – главен пазарен стратег в Jonestrading. „От две години говорим как изкуственият интелект ще промени света и че това е технология, която ще се развива през различни поколения. През последните няколко седмици видяхме признаци за това на практика.“

Акциите на софтуерните компании са под натиск през последните месеци, тъй като изкуственият интелект се превърна от попътен вятър за много от тези компании в потенциален срив. Последната разпродажба беше предизвикана от нов правен инструмент на големия езиков модел Claude (LLM) на известния стартъп за AI – Anthropic PBC.

Искрата на пръв поглед беше безобидна: справяне с правна работа, като например преглед на договори. Но след като инструментите за кодиране на Anthropic революционизираха разработването на софтуер през последната година, съобщението за пускането на продукта от четири параграфа – изпълнение на задачи в областта на правото, продажбите, маркетинга и анализа на данни, подчертава настъплението на LLM към „приложния слой“, в който тези AI фирми навлизат все по-дълбоко. Защото се нуждаят от доходоносни корпоративни дейности за приходи, за да финансират огромните си разходи.

Инвеститорите се опасяват, че ако продуктът е успешен, това може да предизвика хаос в различни сектори – от финанси до право и програмиране, въпреки че засега продуктът на Anthropic, или поне тази негова версия, не е изцяло революционен. В същото време обаче постоянният брой издания е потенциално също толкова важен за инвеститорите, колкото и дебютът на ChatGPT.

„Докато днес това е правна технология, утре може да е продажби, маркетинг или финанси“, пише Джаксън Адер, анализатор в KeyBanc.

Продажбите се разпространиха в много части на софтуерния сектор – от фирми за правен софтуер до компании за анализ на данни и дори обхванаха акциите от бранша на финансовите услуги. Опасенията се засилиха допълнително в късните вечерни часове на 4 февруари, Alphabet заяви, че ще похарчи много повече от очакванията за проекти с изкуствен интелект, а Arm Holdings публикува прогноза за продажбите, която разочарова инвеститорите. фирмените книжа и на двете компании се понижиха в търговията след затваряне на борсата.

Погромът засегна и поддръжниците на AI от Уолстрийт – от кредитори до собственици на частен капитал, за които софтуерните фирми са били популярни цели. Заеми за над 17.7 милиарда долара, отпуснати на технологични компании, в индекс на „Блумбърг“ паднаха в категорията на проблемни за обслужване и търгуване през последните четири седмици.

В много отношения тревогите са хипотетични. Водещите производители на софтуер ServiceNow и Salesforce, например, отчитат печалби и не са уведомявали Уолстрийт, че губят клиенти заради изкуствения интелект. Софтуерните компании разработиха през последните няколко години собствени инструменти с AI, които обикновено обещават възможността за приложението му по сигурен начин, като използват клиентски данни, които вече се съхраняват в техните системи. Въпреки това много доставчици досега отчитат разочароващи резултати. например, Microsoft Corp. съобщи миналата седмица, че има 15 милиона платени потребители на инструмента си Copilot – малка част от стотиците милиони клиенти на компанията от стотици.

Някои анализатори и експерти заявиха, че е твърде рано да се обяви край на глобалните софтуерни и информационни компании. Главният изпълнителен директор на Nvidia – Дженсън Хуанг, заяви на 3 февруари, че опасенията, че изкуственият интелект ще замени софтуера и свързаните с него инструменти, са „нелогични“ и „времето ще го докаже“. Марк Мърфи, ръководител на звеното за проучвания на корпоративния софтуер за САЩ в „Джей Пи Морган“ пък смята, че е нелогично да се твърид, че нов продукт LLM ще замени всеки слой от критично важен корпоративен софтуер.

Софтуерът се разглежда като особено уязвим към смущения, тъй като инструменти като Claude все повече автоматизират рутинните задачи, които отдавна са в основата на ценовата мощ на бранша. „Мисля, че разпродажбата на софтуер е прекалена и логиката изглежда погрешна“, посочва Тали Легер – главен пазарен стратег в The Wealth Consulting Group. И допълва, че по-скоро „би трябвало подобряването на инструментите за изкуствен интелект да улесни създаването на нови и по-добри софтуерни приложения на по-ниски цени, като по този начин подобри маржовете на софтуерните компании“.

Въпреки всичко, последните събития повдигат въпроса, че лидерите в областта на AI ще изпреварят утвърдените играчи в сектора в иновациите, и има опасения, че разплатата ще се случи по-скоро, а не по-късно.

„Ще бъде интересна година“, обобщава Дек Муларки, управляващ директор на SLC Management. „Това, което виждаме сега, са ранните етапи на промяната на позициите на печелившите и губещите, на най-уязвимите, докато преминаваме през този процес.“