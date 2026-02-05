Pandora залага на бижута с платинено покритие заради скъпото сребро

Датската бижутерийна марка Pandora обяви, че през тази година ще започне да предлага бижута с платинено покритие, като първоначално това ще обхване някои от най-популярните ѝ гривни. Целта е компанията да намали зависимостта си от среброто, чийто цени напоследък се колебаят силно.

През втората половина на годината платинено покритие ще бъде добавено и към част от колекциите с чармове. От Pandora посочват, че решението е взето заради рязкото поскъпване на среброто и златото през последната година.

Според компанията, новата стратегия ще ѝ позволи да използва по-малко стерлингово сребро, без това да се отрази на качеството или на цените за клиентите. Идеята е бижутата да останат красиви, търсени и достъпни.

Pandora е основана в Копенхаген през 1982 г. и днес има около 2400 магазина в над 100 държави. Въпреки мащаба си, през последната година акциите на компанията са поевтинели с около 63 процента.

Анализатори от Jefferies коментират, че този ход показва по-широка промяна в стратегията на Pandora – от продуктовите линии до начина, по който управлява доставките си. Според тях, все повече бижутерийни компании са принудени да търсят алтернативи заради нестабилните пазари на благородни метали.

Pandora не е изключение. От LVMH вече обявиха, че Tiffany & Co. ще намали използването на сребро и ще заложи повече на злато и по-висок клас бижута.

Цената на среброто се повиши рязко – с около 170% през миналата година и с още до 70% само през януари. Причините са ограничени доставки, силно инвестиционно търсене и активна индустриална употреба. След като миналата седмица цените достигнаха рекорд от над 121 долара за тройунция, последва рязък спад, но пазарът остава силно нестабилен. Всичко това увеличава разходите и натиска върху бижутерийната индустрия.