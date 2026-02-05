РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЕС инвестира 347 млн. евро в защита на подводните интернет кабели

Европейската комисия обяви, че осигурява 347 млн. евро за проекти, насочени към допълнителна защита на подводните кабели за пренос на данни, които осигуряват около 99% от междуконтиненталния интернет трафик.

През тази година от бюджета на ЕС ще бъдат отпуснати 60 милиона евро за развитие на способности за ремонт на повредени кабели и още 20 милиона евро за инсталиране на сензори и системи за наблюдение на подводната инфраструктура. Целта е събиране на океански и сеизмични данни в реално време и по-добра защита срещу инциденти и саботаж.

Комисията посочва, че Европейският съюз е изправен пред нарастващи заплахи за критичната си инфраструктура, включително умишлено повреждане на подводни кабели. Първите проекти, финансирани с новите средства, ще бъдат реализирани в Балтийско море заради зачестилите прекъсвания там през последните години и повишения риск от враждебни действия.

В следващ етап инициативата ще бъде разширена към Средиземно море и Атлантическия океан. Финансирането ще бъде насочено към служби за гражданска защита, национални структури за реакция при бедствия, брегова охрана и военноморски сили.

До края на следващата година общият ресурс за защита на подводни кабели ще достигне 533 милиона евро. До момента вече са отпуснати 186 милиона евро за 25 проекта, а в периода 2021–2024 година. ЕС е финансирал 51 проекта с общо 420 милиона евро.

