Слави Трифонов определи случилото се в хижа „Петрохан“ като мафиотско убийство

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов определи случилото се в хижата до прохода „Петрохан“ като „мафиотски убийства“. Той коментира темата в профила си в „Тик-Ток“.

„Там има нещо, което сега българската правосъдна система и рестриктивните органи трябва да установят какво е точно. Кой е дал тази недвижима собственост – г-н Сандов. Какъв е бил тогава – министър. На какъв се прави сега като говори разни глупости, той им го е дал това на тези хора – това е негова отговорност. Кой е основният им спонсор – г-н Терзиев, който сега е кметът. А той на какъв се прави. И Сандов, и Терзиев трябва да отговорят. Какви са те – от „Продължаваме промяната – Демократична България“. ПП-ДБ трябва да отговарят – какво правят там„, каза още Трифонов.

Телата бяха открити на 2 февруари, като на мястото са намерени три жертви с огнестрелни рани, съобщи директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

Във връзка със случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, като все още няма яснота докъде е стигнало разследването, заяви в Батановци представящият се за и.ф. главен Борислав Сарафов. По думите му не се изключва възможността издирваният също да е загинал. Сарафов допълни, че Калушев е изпратил съобщение до майка си, в което е намекнал, че е направил опит да сложи край на живота си.

Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев информира, че още преди две години агенцията е извършила проверка по сигнал на гражданин, свързан с неправителствената организация, имаща отношение към случая. В рамките на проверката са били събрани данни за престъпления, които са изпратени на прокуратурата. Сигналът е съдържал твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни, наличие на паравоенни структури в района на хижата, както и дейност, наподобяваща секта и отклоняваща се от общоприетите религиозни норми.

Кметът на София Васил Терзиев заяви вчера, че е познавал лично тримата загинали край Петрохан – Иво, Дечо и Пламен. По думите му те са били скромни и добри хора, които са се изправяли срещу силен и често жесток противник. Той подчерта, че причините за трагедията все още са неизвестни, но определи случващото се в момента като недопустимо.