С изтичането на Договора New START светът навлиза в опасна територия

Краят на Договора New START (START III) създаде заплаха за глобалната сигурност, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Светът навлиза в „неизследвана територия“, каза той.

„За първи път от повече от половин век сме изправени пред свят без никакви обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и Съединените щати – двете държави, които притежават по-голямата част от ядрените оръжия в света. Това е сериозен момент за международния мир и сигурност“, каза той.

Генералният секретар припомни, че системата за контрол върху въоръженията, действаща от Студената война насам, е помогнала за предотвратяване на бедствия, е осигурила стабилност и е намалила риска от фатални грешки.

Новият договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) официално изтече на 5 февруари. За първи път от повече от половин век Русия и Съединените щати нямат правно обвързващи ограничения върху своите стратегически ядрени арсенали.