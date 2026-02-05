РЕГИСТРИРАЙ СЕ
С изтичането на Договора New START светът навлиза в опасна територия

Антониу Гутериш

Краят на Договора New START (START III) създаде заплаха за глобалната сигурност, заяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Светът навлиза в „неизследвана територия“, каза той.

„За първи път от повече от половин век сме изправени пред свят без никакви обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и Съединените щати – двете държави, които притежават по-голямата част от ядрените оръжия в света. Това е сериозен момент за международния мир и сигурност“, каза той.

Генералният секретар припомни, че системата за контрол върху въоръженията, действаща от Студената война насам, е помогнала за предотвратяване на бедствия, е осигурила стабилност и е намалила риска от фатални грешки.

Новият договор за намаляване на стратегическите оръжия (СТАРТ) официално изтече на 5 февруари. За първи път от повече от половин век Русия и Съединените щати нямат правно обвързващи ограничения върху своите стратегически ядрени арсенали.

