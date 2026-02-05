РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Полша с нов пакет помощи за Украйна на стойност 56 млн. долара

Полша подготвя нов пакет от помощи за Украйна на стойност 56 милиона долара, като той ще включва основно бронирана техника. Това заяви премиерът Доналд Туск при съвместна конференция с украинския президент Володимир Зеленски, предаде “Ройтерс”.

Туск обяви, че всеки момент Полша може да предаде на Украйна съветски изтребители МиГ-29. Зеленски, от своя страна, заяви, че Киев е готов да размени дронове за ракети за противовъздушна отбрана. Двамата са обсъдили и развиваването на енергийната свързаност между двете страни.

Украинският държавен глава допълни, че след като днес е приключил вторият ден от разговорите в Абу Даби, то предстои подкрепяните от САЩ мирни преговори между Украйна и Русия да продължат в близко бъдеще.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф обяви, че по време на днешните тристранни преговори Русия и Украйна са се споразумели да си разменят общо 314 души военнопленници. Тази договореност е първата от пет месеца насам и бе приветствана като осезаем резултат от продължаващото дипломатическо сътрудничество между Украйна, Русия и Съединените щати.

