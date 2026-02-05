РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Задържаха двама мъже в Самоков за плащане с фалшиви евробанкноти

Двама мъже от Самоков бяха задържани, след като са платили с фалшиви евробанкноти в търговски обект в града. При полицейската акция са иззети общо шест неистински банкноти с номинал 100 евро. За подобно престъпление законът предвижда между две и осем години лишаване от свобода.

Сигналът е подаден в сряда около 13:00 часа от управител на търговски обект, който съобщил, че двамата клиенти са платили с четири банкноти от по 100 евро. По-късно той установил, че парите са фалшиви и уведомил полицията.

Служителите на реда бързо установили и задържали двамата мъже. При последвалото претърсване на автомобила на единия от тях били открити още две неистински банкноти със същия номинал, предаде БТА.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 244 от Наказателния кодекс за прокарване в обращение на подправени парични знаци.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

