Shell е намалила производството си на втечнен природен газ с 2% през 2025 г.

Британската мултинационална петролна и газова компания Shell plc е намалила производството си на втечнен природен газ (LNG) през 2025 г. с 2% в сравнение с 2024 година, до приблизително 28,4 милиона тона, според доклад на компанията.

През първото тримесечие Shell е произвела 6,6 милиона тона LNG, през второто – 6,7 милиона тона, през третото – 7,3 милиона тона, и през четвъртото – 7,8 милиона тона. Увеличението през четвъртото тримесечие се дължи на намаляване на работата по поддръжката и постепенното стартиране на проекта LNG Canada.

Продажбите на LNG на Shell през 2025 г. са се увеличили с 11%, достигайки 72,9 милиона тона.

През първото тримесечие на 2025 г. обемът на продажбите на втечнен природен газ (LNG) е бил 16,49 милиона тона, през второто тримесечие – 17,77 милиона тона, през третото – 18,88 милиона тона, а през четвъртото – 19,8 милиона тона.

Прогнозата за производство на втечнен природен газ (LNG) за първото тримесечие на 2026 г. е за 7,4-8 милиона тона.

Shell по-рано обяви планове за укрепване на позицията си на пазара на втечнен природен газ (LNG) и увеличаване на производството с 4-5% годишно до 2030 година.

