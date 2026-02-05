Най-доброто упражнение, което превъзхожда дългите разходки при контрол на кръвната захар

Д-р Остин посочва, че проучване показва, че честите кратки упражнения, като клекове или кратки разходки, са по-ефективни за контрол на кръвната захар от една продължителна разходка.

Когато става въпрос за упражнения за регулиране на кръвната захар, е възможно да подхождаме погрешно. Лекари и здравни експерти често препоръчват разходки след хранене за контрол на нивата на кръвната захар. Макар че ходенето е ефективна форма на физическа активност, какво ще стане, ако има нещо още по-добро?

Проучването установява, че по време на 8,5-часов заседнал период изпълняването на повтарящи се серии от клекове на всеки 45 минути може да помогне за понижаване на нивата на кръвната захар.

В публикация в Instagram от 6 януари д-р Остин Пърлмътър, доктор по медицина, сертифициран специалист по вътрешни болести, подчерта скорошно проучване при мъже с наднормено тегло, което показва, че клековете помагат за по-добър контрол на кръвната глюкоза в сравнение с ходенето.

Проучването установява, че по време на 8,5-часов заседнал период, изпълняването на повтарящи се серии от клекове на всеки 45 минути може да намали общото повишение на кръвната захар в сравнение с една 30-минутна разходка.

Най-доброто упражнение за нивата на глюкозата

Според лекаря, изследването показва, че различните упражнения имат различен ефект върху регулирането на кръвната захар. „Това има значение за здравето на мозъка и за цялостното здраве“, отбелязва той.

Проучването разделя мъжете на четири групи. Едната група седи в продължение на 8,5 часа — нещо типично за повечето хора. На друга група е позволено да се разхожда по 30 минути в рамките на този 8,5-часов период.

Третата група е ходила по 3 минути на всеки 45 минути. Последната група е изпълнявала около 10 клека със собствено тегло на всеки 45 минути. Проучването изследва ефектите на тези различни видове упражнения върху показателите на кръвната захар.

Проучването разкрива два важни извода. „Първият е, че извършването на тези „мини упражнения“ било то клекове или кратки разходки е по-добро за регулиране на кръвната захар, отколкото една 30-минутна разходка в рамките на 8,5 часа“, обяснява лекарят.

Вторият извод е, че регулирането на кръвната захар е свързано с активирането на големия седалищен мускул (gluteus maximus) и квадрицепсите, което предполага, че активирането на тези мускулни групи може да е ключово за контрола на кръвната захар.

Лекарят подчертава, че проучването показва, че е по-оптимално да се правят повтарящи се кратки упражнения през целия ден, вместо една по-дълга тренировка в началото или края на работния ден.

„Това може да не е възможно за всеки, но това, което ми харесва в това проучване, е, че то разглежда различни форми на „упражнителни закуски“. Независимо дали правите по няколко клека през деня или излизате на кратка разходка от време на време, най-важното е, че тялото ви изглежда извлича ползи особено от метаболитна гледна точка от тези кратки упражнения. А това може да има значение и за здравето на мозъка, защото знаем, че метаболизмът и мозъчното здраве са тясно свързани“, подчертава той.

