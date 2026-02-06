От технологичните акции до Bitcoin, среброто и златото – любимците на Уолстрийт колабират

Ден след ден, на широк фронт, ударните вложения на играчите от Уолстрийт в най-популярните активи: от Bitcoin, златото и среброто до акциите на технологичните компании и криптовалутите, отстъпват място на внезапно отдръпване от риска. Това не се случва заради една-единствена причина, както беше миналия април, когато търговската война на американския президент Доналд Тръмп тласна пазарите към страховит спад. Този път става въпрос за бавен, но устойчив ритъм от новини, внасящ безпокойство за оценките, които мнозина подозираха, че вече са се увеличили прекалено, и караше инвеститорите да се направят колективен завой.

Това стана ясно за пореден път на 5 февруари, когато широкият щатски борсов индекс S&P 500 приключи търговията си с понижение от 1.23% – трети пореден дневен спад, а високотехнологичният NASDAQ Composite продължи най-дълбокия си спад от април насам и олекна с 1.59 процента. Акциите на софтуерните фирми продължиха да поевтиняват, след като стартъпът за изкуствен интелект Anthropic пусна нов модел, предназначен за извършване на финансови изследвания. И за втори път през тази седмица разклати пазарите, показвайки конкурентната заплаха от новата технология.

Среброто, което последва златото до рекордни върхове, потъна с 20 процента. А Bitcoin загуби над 13% от пазарната си оценка, заличавайки всичките печалби, които натрупа от избирането на Тръмп за стопанин на Белия дом преди 15 месеца, след като инвеститорите закриха губещите сделки, финансирани със заемни средства. Американските държавни облигации пък поскъпнаха, възобновявайки обичайната си роля на убежище от последна инстанция.

След края на борсовата сесия на 5 февруари акциите на Amazon.com Inc. олекнаха с повече от 11%, след като компанията заяви, че планира да инвестира 200 милиарда долара тази година – много повече от прогнозите на анализаторите, които се притесняват, че технологичните компании прекаляват с разходите си за изкуствен интелект. Това безпокойство се разпространи и в Азия с отварянето на пазарите, като южнокорейските акции за момент потънаха с над 5%, като производителите на чипове Samsung Electronics и SK Hynix оглавиха спада. Акциите в целия регион загубиха около 1% в ранната търговия, а фючърсните контракти, обвързани с NASDAQ, вещаеха по-нататъшни загуби.

„Хората определено заемат по-отбранителна позиция“, коментира Брайън Франк – президент и мениджър на портфейли във Frank Funds. „По-скоро е като среда от типа „първо стреляй, а после задавай въпроси“.

Наблюдаваната напоследък активност бележи силна промяна от настроението на Уолстрийт в навечерието на годината, когато стратези прогнозираха, че акциите са готови за най-дългата печеливша серия от близо две десетилетия насам. Прогнозите се основаваха на очакванията, че бумът на изкуствения интелект няма да забави темпа си, изненадващо устойчивата икономика ще продължи да укрепва корпоративните печалби и Федералният резерв ще намали лихвените проценти.

Тази перспектива до голяма степен остава валидна, поне от гледна точка на силните отчети за печалбите, които се появиха през последните седмици. Но имаше и подновен акцент върху някои от нарастващите рискове. На първо място, компаниите, които ще бъдат изместени от бума на изкуствения интелект. На второ – въпросителни за посоката на Федералния резерв, ако избраникът на Тръмп – Кевин Уорш, бъде потвърден за приемник на Джеръм Пауъл като банков лидер. На трето – прекалено разточителни оценки на активи като злато, Bitcoin и дори на технологични гиганти като Alphabet, които може да не са устойчиви в дългосрочен план.

Нови данни за пазара на труда също допринесоха за натиска върху пазарите на 5 февруари. Последните сведения от фирмата за преквалификация и намиране на нова работа Challenger, Gray & Christmas показаха, че компаниите са обявили най-големия брой съкращения на работни места за януари от началото на голямата рецесия през 2009 г., което допълнително засили опасенията, че икономическата инерция може би започва да се пропуква.

Обратът е най-драматичен за Bitcoin. След метеорния възход през по-голямата част от миналата година, заради победата на Тръмп, предизвикала спекулативен прилив на средства в криптовалути, пазарът им срина рязко този месец, тъй като инвеститорите изтеглиха пари. На 5 февруари продажбите на Bitcoin се активизираха с напредването на търговския ден, повличайки надолу и други виртуални активи. До късния следобед в Ню Йорк криптовалутата загуби 13% от пазарната си оценка – до малко над 63 000 щ. долара, заличавайки приблизително половината от рекордно високата си стойност преди четири месеца. На 6 февруари преди обяд, котировките на Bitcoin се колебаеха в близост до 65 хиляди щ. долара.

На фондовия пазар спадът беше по-умерен, но пък натискът беше широкообхватен и засегна девет от 11-те основни индустриални групи в S&P 500. В допълнение към тревогите кои компании ще се окажат в губещия край на технологиите за изкуствен интелект, инвеститорите се притесняваха дали огромните инвестиции в него ще се изплатят. Това беше очевидно в спада на компанията майка на „Гугъл“ – „Алфабет“, чиято пазарна оценка се понижи след очертания амбициозен план за разходи, въпреки че приходите надхвърлиха прогнозите.

„Страхът и несигурността на пазара са очевидни“, посочва Крис Нюхаус – ръководител на отдела за бизнес развитие в независимата фирма за търговия на криптоактиви Ergonia.

А Ким Форест – главен инвестиционен директор в Bokeh Capital Partners, заяви, че наблюдаваното напоследък пазарно отстъпление е отражение на опасенията, че най-горещите акции и другите активи, като златото, просто са поскъпнали твърде много и им предстои да направят равносметка. „Това е връщане в изходно положение“, каза тя. „Инерцията може би просто се е изчерпала.“