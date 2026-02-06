РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кента Кон ще бъде новият президент на Toyota Motor

Кента Кон Тойота Мотор

Кента Кон, ръководител на финансовото подразделение на японската корпорация Toyota Motor, ще стане новият президент на най-големия производител на леки автомобили в света. Той ще встъпи в длъжност през април, според прессъобщение на компанията.

Настоящият президент на корпорацията, 56-годишният Коджи Сато, ще стане заместник-председател на съвета на директорите. Съветът се председателства от Акио Тойода, представител на семейството на основателя на Toyota Motor.

57-годишният Кента Кон се присъединява към корпорацията през 1991 година.

Той се занимава предимно с финанси и счетоводство. Сато, настоящият президент на корпорацията, отговаря за решаването на производствени проблеми, както и за въвеждането на хибридни автомобили и луксозната линия Lexus.

Lexus-ES-Hybrid

Сега той ще ръководи целия производствен отдел, освен че ще бъде заместник-председател на съвета на директорите, който се фокусира предимно върху представителни и обществени функции. В това си качество Сато е член на борда на Японската бизнес федерация (Keidanren), централата на големите бизнеси в страната, и ръководи Японската асоциация на производителите на автомобили.

През 2025 г. Toyota Motor Group продаде рекордните 11,32 милиона автомобила в световен мащаб.

Продажбите на корпорацията се увеличиха с 4,6% през годината. 

Toyota Motor стана световен лидер в продажбите на автомобили за шеста поредна година, като отново изпревари германския Volkswagen, който продаде 8,98 милиона автомобила миналата година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.