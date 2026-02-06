Кента Кон ще бъде новият президент на Toyota Motor

Кента Кон, ръководител на финансовото подразделение на японската корпорация Toyota Motor, ще стане новият президент на най-големия производител на леки автомобили в света. Той ще встъпи в длъжност през април, според прессъобщение на компанията.

Настоящият президент на корпорацията, 56-годишният Коджи Сато, ще стане заместник-председател на съвета на директорите. Съветът се председателства от Акио Тойода, представител на семейството на основателя на Toyota Motor.

57-годишният Кента Кон се присъединява към корпорацията през 1991 година.

Той се занимава предимно с финанси и счетоводство. Сато, настоящият президент на корпорацията, отговаря за решаването на производствени проблеми, както и за въвеждането на хибридни автомобили и луксозната линия Lexus.

Сега той ще ръководи целия производствен отдел, освен че ще бъде заместник-председател на съвета на директорите, който се фокусира предимно върху представителни и обществени функции. В това си качество Сато е член на борда на Японската бизнес федерация (Keidanren), централата на големите бизнеси в страната, и ръководи Японската асоциация на производителите на автомобили.

През 2025 г. Toyota Motor Group продаде рекордните 11,32 милиона автомобила в световен мащаб.

Продажбите на корпорацията се увеличиха с 4,6% през годината.

Toyota Motor стана световен лидер в продажбите на автомобили за шеста поредна година, като отново изпревари германския Volkswagen, който продаде 8,98 милиона автомобила миналата година.