Американският Brother’s Bond Bourbon навлиза във Великобритания чрез Maverick Drinks

Американската уиски марка Brother’s Bond Bourbon вече се предлага във Великобритания чрез партньорството с дистрибутора Maverick Drinks. Така четирите разновидности на бърбъна стават достъпни за по-широка британска аудитория и са част от плановете на марката за международно разрастване в Европа, ОАЕ и Азия.

Марка е основана от актьорите Иън Сомърхолдър и Пол Уесли, известни от сериала „Дневниците на вампира“, които споделят страстта към американското уиски – интерес, който се заражда, докато работели заедно на снимачната площадка в САЩ.

„От самото начало Brother’s Bond Bourbon се гради върху истинска отдаденост към качественото уиски. Иън и Пол участват активно в развитието на напитката и на бранда, като Иън дори се оттегли от актьорството, за да се посвети напълно на производството. Пускането на марката във Великобритания ни дава възможност да я представим на пазар, където ценят качественото уиски и проявяват все по-голям интерес към добре направени американски продукти. Партньорството с Maverick Drinks ни позволява да го направим по внимателен начин, с акцент върху образованието, достоверността и изграждането на марката в дългосрочен план“, каза Винсент Хана, главен изпълнителен директор на Brother’s Bond Bourbon.

Иън Сомърхолдър участва активно в блендирането и избора на бъчви, а Пол Уесли ръководи креативната насока на марката.

Благодарение на партньорството Maverick Drinks ще отговаря за цялостното разпространение на Brother’s Bond Bourbon в цяла Великобритания – както за барове и магазини, така и онлайн, с особен акцент върху електронната търговия.

Четирите вида бърбъна вече могат да се поръчат чрез Master of Malt и търговския им партньор Master of Malt Trade.

