Борисов настоя Йотова „незабавно“ да назначи служебен премиер

Назначаването на служебно правителство се бави и България отново е изпаднала в институционален вакуум. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано в профила му във Фейсбук.

По думите му, липсата на служебен кабинет блокира нормалното функциониране на държавата. „Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Призовавам президента Илияна Йотова незабавно да назначи служебен премиер“, подчерта Борисов.

Той посочи, че докато „едни печелят време“, държавата реално спира да функционира. „Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов коментира и общественото напрежение около високите сметки за електроенергия през последната седмица. Според него правителството няма отношение към размера на сметките. „Нека да е ясно – правителството отговаря само за гаранциите да има ток“, изтъкна той.

Според него отговорността за сметките е на електроразпределителните дружества и на независимия регулатор Комисия за енергийно и водно регулиране. „Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите и да започне проверки“, добави Борисов.