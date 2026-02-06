Google планира да удвои разходите си за технологии за изкуствен интелект през 2026 г.

Google планира да удвои разходите си за технологии за изкуствен интелект (AI) до 185 милиарда долара през 2026 г., след като финансовите ресурси на търсачката се увеличиха поради силния растеж на рекламния и облачния ѝ бизнес. Това съобщи Financial Times.

Според публикацията, компанията „е увеличила прогнозата си за капиталови разходи за 2026 г. до диапазон от 175 до 185 милиарда долара“, което значително надхвърля очакванията на анализаторите. През последните месеци Google набра скорост в надпреварата за лидерство в областта на изкуствения интелект благодарение на пускането на нови модели Gemini и използването на собствени усъвършенствани чипове.

„Капиталовите разходи тази година са фокусирани върху бъдещето“

и ще бъдат насочени предимно към Google DeepMind и облачните изчисления, заяви главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

По-рано Google DeepMind откри първата изследователска лаборатория за изкуствен интелект в Югоизточна Азия в Сингапур. Компанията е основана във Великобритания през 2010 г. и е придобита от Google през 2014 година. В допълнение към централата си в Лондон, Google DeepMind има офиси в Индия и Япония.

Google LLC като мултинационална технологична корпорация е фокусирана върху информационните технологии, онлайн рекламата, технологиите за търсачки, електронната поща, облачните изчисления, софтуера, квантовите изчисления, електронната търговия, потребителската електроника и изкуствения интелект. Компанията майка на Google е Alphabet Inc.