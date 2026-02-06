РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ЦИК започна подготовката за предсрочните парламентарни избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна подготовката за предсрочните парламентарни избори.

Ще бъде обявена обществена поръчка за разяснителните материали в кампанията.

Въпреки че все още няма насрочен предсрочен парламентарен вот, Централната избирателна комисия обяви състезателната процедура за изработката на информационните материали, с които ще се разясняват правилата и процедурите за гласуване. До 13-ти февруари ще се приемат офертите за две обособени позиции: изработка на лого, слогън, визия и банери за кампанията. Втората позиция е за аудио- и видеоклипове.

Общата стойност е 60 000 евро без ДДС, които ще се осигурят от план-сметката за предсрочния вот, която предстои да бъде приета от очакваното служебно правителство. По обективни причини цената сега е по-висока от тази на същата поръчка за предходните парламентарни избори от 2024 г.

„За обособена позиция номер едно – 7000 евро без ДДС, и за обособена позиция номер две – 53 000 евро без ДДС“, посочи членът на ЦИК Силвия Стойчева.

Три са професионалните организации, с които към момента ЦИК е консултирала как да изглежда информационната кампания.

„С оглед участието на повече кандидати за по-добра кампания за разясняване правата и задълженията на българските граждани“, каза заместник-председателят Росица Матева.

