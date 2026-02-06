„Самоцензура“: Германската Heraeus е игнорирала лица, подали сигнали за измами

Германската група Heraeus е насърчавала „самоцензура“, тъй като в продължение на повече от 10 години не е предприела действия по предупрежденията на лица, подаващи сигнали за измами в бизнеса й с благородни метали, ставало ясно от документи, прочетени от репортери на „Файненшъл таймс“. Прокуратурата във Франкфурт потвърди през януари, че разследва 16 действащи и бивши служители по подозрение за измама и присвояване.

Heraeus е получил първото вътрешно предупреждение за вероятно незаконно поведение в звеното за рециклиране още през 2013 година

Компанията е заделила 460 милиона евро за покриване на финансови рискове, свързани с твърдения, че метал, останал в съоръженията за смилане по време на обработката в бизнеса ѝ за рециклиране, е бил задържан от компанията, въпреки че е бил законна собственост на клиентите.

Heraeus е получила първото вътрешно предупреждение за потенциално незаконно поведение в звеното си за рециклиране през 2013 г., според резултатите от проверки, поръчани от фирменото ръководство, последвани от допълнителни сигнали през следващите години. Неотдавна, групата е била осведомена и за потенциални нередности в други нейни части, включително възможни нарушения на санкциите на Европейския съюз срещу Русия.

В проект на доклад от миналото лято, изготвен от адвокатската кантора CMS Hasche Sigle за предполагаемата измама, са описани седем вероятни противозаконни практики. В документа се отбелязва също, че ръководството на Heraeus е „продължавало“ в продължение на години да борави незаконно с остатъци от производството, като същевременно е насърчавало „култура на мълчание“.

Бившият главен изпълнителен директор Ян Ринерт е сред разследваните от прокурорите, според запознати с въпроса

Докладът установява, че в някои случаи Heraeus е променяла машините и производствените си процеси, за да увеличи максимално количеството остатъчен метал от рециклирането в ущърб на клиентите. В един от тях, според документа, количеството ценни остатъци е било „съзнателно и умишлено увеличено с течение на времето… без това да бъде достатъчно прозрачно за засегнатите клиенти“.

„Беше прието, че практиката е била извършвана за сметка на икономическите интереси на клиентите, за да се получи икономически неподходящо и договорно незаконно предимство“, пише адвокатската кантора.

Разследването на CMS не е първото, което откроява предполагаемите практики. В проект на доклад на международната правна кантора Clifford Chance, поръчан от Heraeus през 2015 г., който никога не е бил завършен, се казва, че предполагаемото поведение е изложило компанията на „значителен“ правен риск, включително потенциални наказателни и многомилионни финансови задължения. Правната фирма обаче добавя, че въпреки това, Heraeus няма законово задължение да информира клиентите си, че е запазила остатъчни суровини, които са тяхна собственост.

Heraeus е наела CMS през 2024 г., след като одиторът на групата KPMG възрази срещу вътрешно разследване на жалба на лице от 2023-а, подало сигнал за нередности, в която се описва мащабът на предполагаемото задържане на остатъчни материали. В своя проект на доклад CMS заяви, че изглежда „възможно несъвършеното вътрешно разследване през 2023 г. да е имало за цел да прикрие и/или да позволи на незаконната дейност на продължи“. Компанията отбелязава също, че няколко висши служители на Heraeus изглежда са се опитали да възпрепятстват разследването на CMS.

Heraeus е направила оценка на проблема през 2015-а и 2019-а, като ръководството на звеното за благородни метали е било „наясно със сериозните нередности“ между 2019-а и 2023-а, според CMS, която заяви, че е „прекалено очевидно“, че проблемите са „отстранени само частично“. Правната кантора установи, че Heraeus е инструктирала Clifford Chance да премахне всяко подробно описание на въпросното поведение от проектодоклада си за 2015 г. по въпроса – ход, предполагащ да се премахне всяка хартиена следа.

Председателят на Heraeus Франц Ханиел заяви пред „Файненшъл таймс“, че „от днешна гледна точка въпросите, повдигнати по онова време, не са били прозрачни и проследени по начин, който би довел до решаване на проблеми“.

Във вътрешно съобщение до служителите, изпратено в късните вечерни часове на 5 февруари, главният изпълнителен директор Франк Щийц заяви, че разборът на случая със спазването на изискванията „е показало колко сериозни са последствията, когато нашите ценности не се спазват“, добавяйки, че е „лично засегнат“. Щийц, който работи в групата от 2015 г., твърди, че оттогава са взети мерки за коригиране на ситуацията, включително отстраняване на отговорните лица и постигане на споразумения с клиентите.

Heraeus е основана през 1851 г. и е една от най-старите индустриални компании в Германия. Семейство Хереус, което притежава бизнеса, се нарежда сред най-богатите предприемачески династии в страната, с активи, оценени на 7.1 милиарда евро от списание „Мениджър“.

Дългогодишният бивш главен изпълнителен директор Ян Ринерт, който напусна компанията дни преди Heraeus да сигнализира на властите за случая през 2025 г., е сред разследваните от прокурорите, според запознати с въпроса. Свекърът на Ринерт, Юрген Хереус, е бил доминираща фигура във фирмата в продължение на 37 години, първо като главен изпълнителен директор, а след това като председател, преди да напусне надзорния съвет през 2020 година.

Сегашният председател на групата Ханиел е бил информиран за първи път през 2015 г. за „отклонения в процеса“ в бизнеса ѝ с рециклиране, които вече са били разгледани. Надзорният съвет започна щателна проверка през март 2025 г., когато стана ясно, че висши ръководители са разследвани.

Като част от разширен външен преглед, CMS, чийто окончателен доклад се очаква през първото тримесечие на тази година, сега проучва други практики за фактуриране, които е определила като „силно проблематични от правна гледна точка“. Компанията заяви, че тези практики вече са били променени.

Докато проучваше допълнителни проблеми със съответствието на законодателството, групата установи също, че нейното звено Electro-Nite, специализирано в оборудване, което следи и измерва разтопени метали, може да е нарушило санкциите на ЕС срещу Русия между 2022-а и средата на 2025 година. Въпреки че вътрешно разследване по този повод, което е започнало след подаден сигнал през 2023 г., не откри нарушения, въпросът беше преразгледан след подновен сигнал през 2025 година. Независимата му външна проверка е възложена на германската адвокатска кантора Gleiss Lutz.

Адвокатите са стигнали до предварителното заключение, че санкциите вероятно са били нарушени чрез доставки до Русия на стойност около 7 милиона евро, включително сензори за стоманодобивната промишленост, извършени чрез посредници в Китай. Heraeus уверява, че оттогава е затегнала вътрешния контрол, за да предотврати по-нататъшни доставки, и че висши мениджъри в дъщерното дружество са напуснали компанията.