Европейската комисия иска да разшири списъка със санкции срещу Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че предлагат нов пакет санкции срещу Русия, включително пълна забрана на морските услуги за износ на руски петрол, предаде „Ройтерс“.

Русия изнася над една трета от петрола си със западни танкери – предимно за Индия и Китай – като използва услугите на западни компании за морски превоз. Забраната би прекратила подобна търговия, която се осъществява предимно от компании, регистрирани в европейски държави като Гърция, Кипър и Малта.

Според Урсула фон дер Лайен санкциите трябва да се затегнат, защото Русия няма поведение на държава, която иска мир. Тя е категорична, че Европа трябва да е наясно, че Русия ще седне на масата за преговори с искрени намерения за прекратяване на войната само ако бъде притисната. Ето защо Фон дер Лайен призовава държавите членки на ЕС да подкрепят възможно най-бързо днешното й предложение от нови санкции.

Освен онези от тях, отнасящи се до пълна забрана на услугите, свързани с транспортирането по море на руски суров петрол – мярка, която ще бъде наложена съгласувано със страните от Г-7, Европейската комисия предлага да се разширят и санкциите в областта на енергетиката, финансовите услуги и търговията.

Предвиждат се мерки, които ще затруднят Русия да придобива танкери за т. нар. сенчест флот. Ще бъде направен опит и да се спрат възможностите й да поддържа танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.

В списъка със санкции са добавени още 20 руски регионални банки и се предлагат мерки, свързани с криптовалутите.

Предвиждат се и ограничения за износ към Русия на стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евр.

По отношение на вноса се предлага забрана за метали, химикали и минерали на стойност над 570 милиона евро, както и въвеждане на квота за амоняк.

За първи път се предвижда да се забрани износът на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува висок риск тези стоки да бъдат изнесени към Русия. В същото време се предлагат по-сериозни правни гаранции за европейските дружества, с цел да бъдат защитени техните авторски права.

Според Урсула фон дер Лайен санкциите работят – през 2025 г. приходите на Русия от петрол и газ в сравнение с предходната 2024 г. са спаднали с 24%, което е довело до увеличаване на фискалния дефицит. Освен това председателят на ЕК отчита, че и инфлацията в Русия остава висока, и лихвите са 16 процента.