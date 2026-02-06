Парламентарните избори в Армения ще се проведат на 7 юни. Указът за това е публикуван на уебсайта на президента Ваагн Хачатурян.

„Ръководейки се от част 1 на член 91 и член 93 от Конституцията и като се има предвид част 2 на член 103 от конституционния закон „Избирателен кодекс на Република Армения“: насрочвам редовни избори за Народно събрание за 7 юни 2026 година. Този указ влиза в сила в деня след официалното му публикуване“, се казва в указа.

Централната избирателна комисия на Армения по-рано заяви, че парламентарните избори вероятно ще се проведат на 7 юни 2026 година.

Армения е полупрезидентска представителна демократична република,

в която президентът е държавен глава, министър-председателят оглавява правителството, и действа многопартийна система. Изпълнителната власт се упражнява от президента и правителството.

Законодателната власт е поделена между правителството и парламента.

Националното събрание на Армения (Azgayin Zhoghov) е еднокамарен орган от 131 членове. Те се избират за срок от пет години – 90 в едномандатни избирателни райони и 41 от пропорционално представителство.