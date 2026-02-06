РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Парламентарните избори в Армения ще се проведат на 7 юни

Народното събрание парламент Армения

Парламентарните избори в Армения ще се проведат на 7 юни. Указът за това е публикуван на уебсайта на президента Ваагн Хачатурян.

„Ръководейки се от част 1 на член 91 и член 93 от Конституцията и като се има предвид част 2 на член 103 от конституционния закон „Избирателен кодекс на Република Армения“: насрочвам редовни избори за Народно събрание за 7 юни 2026 година. Този указ влиза в сила в деня след официалното му публикуване“, се казва в указа.

Централната избирателна комисия на Армения по-рано заяви, че парламентарните избори вероятно ще се проведат на 7 юни 2026 година.

Армения е полупрезидентска представителна демократична република,

в която президентът е държавен глава, министър-председателят оглавява правителството, и действа многопартийна система. Изпълнителната власт се упражнява от президента и правителството. 

Законодателната власт е поделена между правителството и парламента.

Националното събрание на Армения (Azgayin Zhoghov) е еднокамарен орган от 131 членове. Те се избират за срок от пет години – 90 в едномандатни избирателни райони и 41 от пропорционално представителство.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.