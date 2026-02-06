Денят по диагонал – 6 февруари 2026 г.

Къде са били Калушев, Алекс Макулев и Николай Златков от 29 януари до 1 февруари? Спелеологът Яни Макулев, който беше интервюиран днес сутринта в Нова ТВ, съвсем сгъсти неяснотата около случая с тройното убийство в хижа „Петрохан“. Както е известно там на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Ден след ден, на широк фронт, ударните вложения на играчите от Уолстрийт в най-популярните активи: от Bitcoin, златото и среброто до акциите на технологичните компании и криптовалутите, отстъпват място на внезапно отдръпване от риска. Това не се случва заради една-единствена причина, както беше миналия април, когато търговската война на американския президент Доналд Тръмп тласна пазарите към страховит спад. Този път става въпрос за бавен, но устойчив ритъм от новини, внасящ безпокойство за оценките, които мнозина подозираха, че вече са се увеличили прекалено, и караше инвеститорите да се направят колективен завой.

„Да се чуди човек на хижа в Гинци ли да отиде, или на козметик в Бургас и на гинеколог в София.“ Тази шега се появи в социалните мрежи във връзка с последните събития. Тя звучи зловещо, но пък е самата истина. Последните седмици поднесоха поредица от абсурди, които разклатиха усещането за нормалност и сигурност в държавата. Историята с тримата убити мъже в хижа край Гинци, за които дни наред никой нищо не знае, роди стотици сценарии, но далеч не остана сама. Почти едновременно обществото бе залято от други смущаващи разкрития за тайно заснемане на хора на места, където доверието би трябвало да е безусловно.

Отиващата си власт излезе с твърдение, че бюджетният дефицит за 2025 г. бил 3.1 процента. Това са данни на касова основа и се дължат на забавени или въобще неслучили се разходи. Касовата основа е любимият сметководен метод, който се използва в България. „На начислена основа (в целия ЕС се използва тази методика) към дефицита трябва да се прибавят тези 5.5 млрд. лева, които властта похарчи през ББР и БЕХ и тогава вероятно ще говорим за дефицит над 5%”, коментира икономистът и депутат от ПП-ДБ Мартин Димитров.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще финансира свързани с инициативата MAGA (Make America Great Again) мозъчни тръстове и благотворителни организации в цяла Европа, за да разпространяват политическите позиции на Вашингтон и да се борят с предполагаемите заплахи за свободата на словото. Финансирането е свързано с честванията на 250-та годишнина на независимостта на Съединените щати на 4 юли. Програмата бележи обрат на предишни проекти на Държавния департамент, които насочваха финансиране към специфични каузи в чужбина, и вероятно ще се съсредоточи върху инициативи, базирани в Лондон, Париж, Берлин и Брюксел.

Въпреки че все още няма насрочен предсрочен парламентарен вот, Централната избирателна комисия обяви състезателната процедура за изработката на информационните материали, с които ще се разясняват правилата и процедурите за гласуване. До 13 февруари ще се приемат офертите за две обособени позиции: изработка на лого, слогън, визия и банери за кампанията. Втората позиция е за аудио- и видеоклипове. Общата стойност е 60 000 евро без ДДС, които ще се осигурят от план-сметката за предсрочния вот, която предстои да бъде приета от очакваното служебно правителство. По обективни причини цената сега е по-висока от тази на същата поръчка за предходните парламентарни избори от 2024 г.