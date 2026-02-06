Да се чудиш на хижа ли да отидеш, или на козметик

„Да се чуди човек на хижа в Гинци ли да отиде, или на козметик в Бургас и на гинеколог в София.“ Тази шега се появи в социалните мрежи във връзка с последните събития. Тя звучи зловещо, но пък е самата истина.

Последните седмици поднесоха поредица от абсурди, които разклатиха усещането за нормалност и сигурност в държавата. Историята с тримата убити мъже в хижа край Гинци, за които дни наред никой нищо не знае, роди стотици сценарии, но далеч не остана сама. Почти едновременно обществото бе залято от други смущаващи разкрития за тайно заснемане на хора на места, където доверието би трябвало да е безусловно.

Гинекологът д-р Венелин Иванов и съпругата му бяха задържани на 5 февруари за 22 часа и впоследствие освободени, след като Софийската районна прокуратура се самосезира заради видеа с интимно съдържание, разпространявани в порно сайтове.

Кадрите са от 2024 г. и са заснети в гинекологичен кабинет в столицата. Камерата е била монтирана в помещението, където са се извършвали прегледите. Пред медиите д-р Иванов заяви, че тя е поставена с охранителна цел и не е работила по време на прегледи. Той обаче не казва защо не е инсталирана на рецепцията, каквато е нормалната практика, а е поставена под ъгъл, за да заснема прегледите.

Проверката на Столичната регионална здравна инспекция потвърди наличието на камера в кабинета, намиращ се в квартал „Гео Милев“. Лекарят не отрича съществуването ѝ, като обясни, че тя е поставена от лицензирана охранителна фирма заради скъпата апаратура и че има обозначения за видеонаблюдение.

Според него камерата е била настроена да записва само след работно време. Как и защо видеата са попаднали онлайн, той твърди, че не знае, и обеща устройството да бъде демонтирано за спокойствието на пациентите. Би било чудо, ако му е останала и една пациентка.

Разследването започна незабавно. Извършени са осем огледа, претърсвания и изземвания на различни адреси в София. Иззети са видеокамера, компютърни конфигурации и мобилен телефон, които предстои да бъдат подложени на анализ. Предстоят разпити на свидетели и компютърно-техническа експертиза.

Към момента няма събрани доказателства за авторството на деянието, но от прокуратурата уточниха, че IP адресите и имейлите, от които са генерирани и разпространявани клиповете, са локализирани извън Европейския съюз.

Полицията проверява и евентуална връзка със сходни случаи в Бургас, както и версия за хакване на камерите.

Именно Бургас се оказа следващата спирка в тази тревожна поредица. Десетки клиенти на два козметични салона подадоха сигнали, че кадри от техни процедури се разпространяват в порносайтове. Полицията извърши проверки в обектите – единият в центъра на града, другият в квартал „Меден рудник“, а прокуратурата образува досъдебно производство. Над 50 души вече са подали сигнали, като част от тях са се разпознали във видеата, а други живеят със страха, че могат да се окажат сред следващите жертви.

Сред най-шокиращите факти е наличието на записи с непълнолетно момиче, заснето по време на лазерна епилация. Тя разказва за унижението да види тялото си коментирано онлайн и за усещането, че доверието ѝ е брутално погазено. Камерите били почти незабележими, в цвета на стените, поставени над вратата. Семейството настоява собственичката на салона да бъде наказана, тъй като камерите са били поставени с нейно знание.

Част от служителите в козметичните салони твърдят, че най-вероятно става въпрос за хакерска атака и настояват, че камерите били единствено с охранителна цел или са заварени още при наемането на помещенията.

Потърпевши клиенти обаче открито изразяват съмнения, че персоналът е бил в неведение. Прокуратурата в Бургас обяви, че ще установи кой е имал достъп до записите и кой е разпространявал материалите, като ще търси съдействие от Интерпол и ФБР за премахване на вече публикуваното съдържание.

В края на миналата години гръмна още един скандал за грубо посегателство върху личното пространство – този път в училище. Директорът на столичното 138 СУ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов беше задържан заради поставяне на скрити камери в тоалетните.

Той бе привлечен към наказателна отговорност и за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетни. Родители разказват, че децата им са забелязвали странни устройства още преди разкритията, а напрежение около управлението на училището е съществувало от месеци.

Междувременно Българският фонд за жените изпрати позиция до медиите, в която изразява силна тревога от „недопустимото нарушение на човешкото достойнство, правото на личен живот, телесната неприкосновеност и на медицинската конфиденциалност.“

„Техните случаи не бива да се разглеждат като изолирани инциденти. Те очертават тревожен модел на системно сексуално и онлайн насилие над жени в България.

Превръщането на женската уязвимост в порнографско съдържание с комерсиална цел разкрива мащаба на вредата и сериозните пропуски в превенцията, контрола и институционалната реакция.

Показателно е, че паралелно с публично известните случаи продължават да се подават десетки нови сигнали до органите на реда“, се казва в позицията.

Според организацията липсата на повдигнати обвинения до момента засилва усещането за безнаказаност и допълнително задълбочава травмата и несигурността на пострадалите.

Всички тези случаи очертават колко сринато е доверието в обществото на всички нива.

Паралелно с физическото заснемане без съгласие, дигиталното насилие също набира скорост.

Разпространението на интимни снимки, киберпреследването и онлайн заплахите често остават без адекватна правна реакция. Европейската директива от 2024 г. задължава държавите членки да криминализират тези деяния, но у нас законодателните промени все още са само обещание.

Докато институциите наваксват, жертвите живеят с последиците. И тогава въпросът от социалните мрежи вече не звучи като шега, а като тревожна диагноза – никъде у нас не е безопасно.