Младеж и дете са в неизвестност заедно със собственика на хижа „Петрохан“

Две момчета са с изчезналия Ивайло Калушев, собственик на хижа „Петрохан“, в която бяха убити трима души. Става дума за 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, който е част от група природозащитници. От 29 януари 2026 г. с тримата няма връзка.

Това стана ясно от думите на бащата на непълнолетното момче Яни Макулев, който даде интервю в ефира на „Нова телевизия“. По думите му Калушев и двете момчета не са се намирали в хижата по време на трагедията, тъй като дни по-рано са заминали за Бургас, за да се гмуркат. Били са настанени в село Българене. „Оттам насетне следите се губят. Калушев имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето, те не са се връщали в селото“, заяви Макулев, видимо спокоен, въпреки че момчето е едва на 15 години и е в неизвестност от седмица.

След като научава за убийствата в района на Петрохан, Макулев търси сина си и Ивайло Калушев по телефона, но и двете устройства са изключени и оттогава няма контакт с тях. „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“, добави Макулев.

Според него убийствата в Петрохан са извършени от външни хора, вероятно защото рейнджърите са нарушили нечии интереси и са видели нещо, което не е трябвало да виждат. Той допусна, че Калушев се укрива в момента, защото може да има заплаха и за неговия живот, но ще се появи, „като утихнат нещата“.

Бащата подчерта, че никога не е имал съмнения в Ивайло Калушев и неговите приятели, а твърденията за секта и педофилска мрежа определи като безпочвени. Той посочи още, че винаги е поверявал децата си с доверие и дори заяви, че единият му син – през 2012 г., е бил една година с Калушев в Мексико.

По-късно, в ефира на „Би Ти Ви“, Макулев коментира, че познава собственика на хижа „Петрохан“ от 35 години. Определи го като „изключително интелигентен, много образован, търпелив, добър човек и спортист“. „Има много хора, които коментират, че става дума за педофилия, наркотици, секти, но те просто не знаят за какво става въпрос“, добави още бащата на непълнолетното момче.