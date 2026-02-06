РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Младеж и дете са в неизвестност заедно със собственика на хижа „Петрохан“

Кметът на село Гинци разказа, че убитите в хижа "Петрохан" са били от паравоенна група

Две момчета са с изчезналия Ивайло Калушев, собственик на хижа „Петрохан“, в която бяха убити трима души. Става дума за 15-годишния Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков, който е част от група природозащитници. От 29 януари 2026 г. с тримата няма връзка.

Това стана ясно от думите на бащата на непълнолетното момче Яни Макулев, който даде интервю в ефира на „Нова телевизия“. По думите му Калушев и двете момчета не са се намирали в хижата по време на трагедията, тъй като дни по-рано са заминали за Бургас, за да се гмуркат. Били са настанени в село Българене. „Оттам насетне следите се губят. Калушев имаше база в Българене, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето, те не са се връщали в селото“, заяви Макулев, видимо спокоен, въпреки че момчето е едва на 15 години и е в неизвестност от седмица.

След като научава за убийствата в района на Петрохан, Макулев търси сина си и Ивайло Калушев по телефона, но и двете устройства са изключени и оттогава няма контакт с тях. „Аз съм спокоен в момента, защото знам Алекс с кой се намира и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“, добави Макулев.

Според него убийствата в Петрохан са извършени от външни хора, вероятно защото рейнджърите са нарушили нечии интереси и са видели нещо, което не е трябвало да виждат. Той допусна, че Калушев се укрива в момента, защото може да има заплаха и за неговия живот, но ще се появи, „като утихнат нещата“.

Бащата подчерта, че никога не е имал съмнения в Ивайло Калушев и неговите приятели, а твърденията за секта и педофилска мрежа определи като безпочвени. Той посочи още, че винаги е поверявал децата си с доверие и дори заяви, че единият му син – през 2012 г., е бил една година с Калушев в Мексико.

По-късно, в ефира на „Би Ти Ви“, Макулев коментира, че познава собственика на хижа „Петрохан“ от 35 години. Определи го като „изключително интелигентен, много образован, търпелив, добър човек и спортист“. „Има много хора, които коментират, че става дума за педофилия, наркотици, секти, но те просто не знаят за какво става въпрос“, добави още бащата на непълнолетното момче.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.