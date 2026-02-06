Anglo American обмисля трета корекция на стойността на De Beers заради слаб пазар

Британската минна компания Anglo American предупреди, че може да намали стойността на бизнеса си с диаманти. Подразделението за диаманти De Beers за трети път за три години бележи загуби заради слабото търсене на скъпоценни камъни. Компанията извършва „преглед за обезценка“, като резултатите може да доведат до ново намаляване на стойността на подразделението при обявяването на финансовите отчети този месец.

Пазарът на диаманти е подложен на продължителен спад на цените, намалено потребителско търсене в Китай и конкуренция от по-евтини лабораторно създадени диаманти. Anglo очаква De Beers да отчете загуба и през 2025 година.

Компанията планира продажба, публично предлагане или отделяне на подразделението De Beers, докато завършва сливането си с канадската Teck Resources. Продажбата е част от голяма реорганизация, започната след отблъскване на враждебно предложение за поемане на подразделението от BHP. Потенциални купувачи са бившите шефове Брус Клийвър и Гарет Пени, а президентът на Ботсвана също проявява интерес към контролен дял от De Beers.

Освен това Anglo American понижи прогнозата си за производството на мед за 2026 и 2027 г. поради по-ниски концентрации на метала в някои рудници, включително Collahuasi в Чили, която ще се обедини с чилийския обект Quebrada Blanca на Teck Resources. Цената на медта скочи през последните месеци, което предизвика нов интерес към сделки в сектора.

Производството на мед през миналата година е било с 10% по-ниско спрямо 2024 г., но се очаква ръст през 2026 година. Производството на диаманти също ще бъде по-ниско от предишните прогнози заради трудните пазарни условия.

През миналата година Anglo American отчете обезценка от 2.9 млрд. долара за подразделението De Beers.