Китай увеличи производството на злато в страната с 1.09% през миналата година

През миналата година Китай е произвел 381,3 тона злато в страната, което е с 1,09% повече от 2024 година, според данни на Китайската асоциация за злато (CGA). Производството на ценния метал от вносни суровини се е увеличило с 8,81% до 170,7 тона.

Златните резерви на Китай пък са нараснали с 1,17% (26,75 тона) в сравнение с края на 2024-а, достигайки 2306 тона.

Съобщава се също, че потреблението на злато в Китай ще намалее с 3,57% до 950 тона през 2025 година. Продажбите на бижута във физическо изражение са намалели с 31,61% до 363,8 тона.

Междувременно потреблението на златни кюлчета и монети е скочило с 35,14% до 504,2 тона. Това е първият път, когато това се случва в Китай – традиционно бижутата са били основната стока, според CGA.

Потреблението на промишлено злато се е увеличило с 2,32% до 82 тона.