ВиК „Йовковци“ ще подобри водопроводната мрежа в община Свищов за над 19.5 млн. евро

Йовковци

Община Свищов обяви, че е успяла да защити необходимостта от съществени инвестиции в подобряване на инфраструктурата на водопроводната мрежа, в резултат на което ВиК „Йовковци“ ще извърши редица ремонтни дейности на територията й за над 19.5 млн. евро.

Парите по проекта ще са по съфинансираната от ЕС програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г., приоритет „Води“.

Припомняме, че Община Свищов има проблеми с водопроводната мрежа – през юни 2025 г. бе обявено бедствено положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците и имаше поредица от протести.

Сега предстои да бъде изграден довеждащ водопровод, обезпечаващ захранването на общинския център, който ще бъде на стойност над 15.3 млн. евро. Той, с прилежащата мрежа, ще е около 14.6 км. Към него ще бъдат изградени и съответните съоръжения, както и ще бъдат реконструирани 3 помпени станции (Стара, Болница и Младост), както и ще се ремонтират двете сухи камери на 1 бр. напорен резервоар (Младост – ниска зона). От община Свищов уточняват, че все още за тези ремонти предстои да бъде избран изпълнител.

На 2 февруари 2026 г. ВиК „Йовковци“ обяви обществена поръчка и за реализиране на проект „Реконструкция и разширение на вътрешна канализационна мрежа на Свищов и съпътстващите водопроводи“. Прогнозната стойност на инвестицията е 4 567 148 евро без ДДС, а съгласно предвиденото в идейния проект, дейностите обхващат реконструкция и ново изграждане на ВиК мрежи в Свищов.

Това включва изпълнение на около 2.2 км водопроводна мрежа, включително със съответните съоръжения по нея, както и около 8 км канализационна мрежа и съоръжения към нея, вкл. 3 бр. помпени станции.

С цел подобряване качеството на живот на своите жители, Община Свищов е изготвила и приоритетен проект „Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на водопроводи на територията на община Свищов“. Проектът, който е на обща стойност над 4.6 млн. евро, обхваща подобекти в селата: Козловец, Александрово, Горна Студена, Морава, Драгомирово, Овча могила, Хаджидимитрово и Ореш, и е с обща дължина на трасето – 15 692 метра.

Вече има издадено разрешение за строеж и необходимите документи са внесени в съответните министерства. Обявени са и процедури за избор на изпълнител на следните подобекти:

  • Подобект 1: „Довеждащ гравитачен водопровод от дренаж „Коджабаш чешма“, село Козловец – част от клон І;
  • Подобект 2: „Водопроводна мрежа с. Козловец – част от клон І и клон ІІ“;
  • Подобект 4, 5 и 6: „Водопроводна мрежа с. Горна Студена – част от клон III и клон I“;
  • Подобект 7: „Водопроводна мрежа с. Морава“;
  • Подобект 11: „Довеждащ хранителен водопровод от НР, с. Хаджидимитрово – част от клон I“.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

