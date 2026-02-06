Над 30 загинали при експлозия в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад

Над 30 души загинаха при експлозия в шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад.

Ранените са близо 170 души. Взривът е задействан от атентатор самоубиец, но все още никой не е поел отговорност, съобщи цитиран от агенция Франс прес източник. Това е най-кървавата атака от този вид в Исламабад от десетилетие.



На разпространени от мястото на атаката кадри се виждат лежащи на пода на джамията окървавени тела сред отломки от стъкла и разрушение, тичащи в паника поклонници и викащи за помощ ранени.



Атаката е извършена в джамия в района Шехзад Таун на Исламабад. Според полицейски служители, цитирани от Ройтерс, нападателят е бил спрян на портата на храма, преди да взриви бомбата.



Бомбените атентати са рядкост в силно охраняваната столица, въпреки че Пакистан е засегнат от нарастваща вълна от насилие през последните няколко години, особено по границата с Афганистан.



Според организацията за наблюдение на конфликтите ACLED, атаката е най-смъртоносният самоубийствен бомбен атентат в Исламабад от повече от десетилетие и носи белезите на групировката „Ислямска държава“.



Шитите, които са малцинство в предимно сунитското 240-милионни мюсюлманско население на Пакистан, често са били обект на насилие в миналото, включително от страна на ISIS и на сунитската ислямистка групировка „Техрик-е-Талибан Пакистан“.



Именно в днешния петъчен ден Исламабад бяха в сила строги мерки за сигурност заради визитата на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев. Пътищата около столицата бяха блокирани от контролно-пропускателни пунктове и сили за сигурност, разположени из целия град.



„Нападенията срещу места за поклонение и цивилни са отвратително престъпление срещу човечеството и крещящо нарушение на ислямските принципи“, заяви външният министър на Пакистан Исхак Дар.



Последната голяма атака в Исламабад беше самоубийствен атентат на 11 ноември миналата година, при който загинаха 12 души и бяха ранени 27. Според пакистанските власти атентатът е извършен от афганистански гражданин. Никой не пое отговорност за нападението.