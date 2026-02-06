Лавров директно обвини Украйна за нападението срещу руски генерал в Москва

Заместник-началникът на Главното разузнавателно управление на руското министерство на отбраната генерал Владимир Алексеев е бил прострелян във входа на жилището му на Волокаламско шосе в Москва.

Алексеев се намира в реанимацията в тежко състояние.



Тази сутрин генералът се е сблъскал във входа на блока си с непознат човек, който го е прострелял в ръката и в крака. Генералът се е опитал да му отнеме пистолета, но не е успял и е получил куршум и в гърдите, съобщава вестник „Комерсант“, позовавайки се на свои източници в правоохранителните органи.



Нападателят е бил облечен като доставчик на храна и така е успял да проникне в блока, гласи една от версиите. Той е успял да избяга, полицията го издирва. Разследващите допускат, че нападателят може да е свързан с украинските спецслужби.



А руският министър на външните работи Сергей Лавров директно обвини за нападението Украйна. Според него така Киев се опитва да подкопае мирния процес:



„Този терористичен акт за пореден път потвърди стремежа на режима на Зеленски към постоянни провокации, чиято цел е провал на преговорния процес и готовността на режима да направи всичко възможно, за да убеди западните си спонсори да не оставят на мира Съединените щати в стремежа си да ги отклонят от курса към постигане на справедливо уреждане на конфликта“, заяви той.