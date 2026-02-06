Направен е опит за покушение срещу руски генерал в Москва, тече мащабно издирване

Опит за покушение е извършен срещу високопоставен руски военен в Москва. Рано тази сутрин генерал-лейтенант Владимир Алексеев е бил прострелян няколко пъти в жилищна сграда в северозападната част на руската столица.

По информация на руските власти нападателят е успял да избяга, като в момента се провежда мащабна операция по издирването му. Районът е отцепен, а разследващите работят по няколко версии за мотивите и извършителя, предаде БНТ.

Владимир Алексеев е заместник-началник на разузнавателното управление към Генералния щаб на въоръжените сили на Русия. Името му стана широко известно през юни 2023 година, когато по време на опита за преврат, организиран от лидера на „Вагнер“ Евгений Пригожин, той беше сред ключовите представители на Кремъл, участвали в преговорите за овладяване на кризата.

От началото на войната в Украйна няколко високопоставени руски военни бяха убити при целенасочени атаки. Москва редовно обвинява Киев за подобни действия, като в някои от случаите украинска страна публично е поемала отговорност. Засега няма официална информация кой стои зад днешното нападение.