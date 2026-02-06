РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Visa и Fibank предлагат карти, посветени на Зимните олимпийски игри 2026

Visa_Fibank_New_Cards Зимни олимпийски игри 2026

Fibank (Първа инвестиционна банка) и Visa представят нов лимитиран дизайн на своите дебитни и кредитни карти, който е вдъхновен от предстоящите Зимни олимпийски и параолимпийски игри. С него всеки има възможност да се докосне до духа на едно от най-значимите световни спортни събития. Визията съчетава динамични зимни мотиви, символи на движение, скорост и устрем, както и официалния талисман на олимпийските и параолимпийските игри, който придава емоция, позитивно настроение и усещане за принадлежност към най-глобалното спортно събитие през 2026 година.

Цветовата палитра и графичните елементи напомнят за снежните пейзажи и състезателния дух, като превръщат картата не просто в платежен инструмент, а в стилен аксесоар, който има и своята колекционерска стойност.

Новият олимпийски дизайн е част от специална промоционална кампания, която Fibank реализира в партньорство с Visa

и която обхваща както кредитни, така и дебитни карти. Кампанията е валидна до края на февруари 2026 г. и е насочена към клиенти, които търсят модерни картови решения.

В рамките на кампанията клиентите на ПИБ могат да заявят нови кредитни карти Visa Класическа, Visa Златна и Visa Платинена при преференциални условия. Първата година от издаването на картата е без годишна такса, като същото важи и за следващите години при реализиран минимален годишен оборот от 5000 евро за Visa Класическа, 10 000 евро за Visa Златна и 15 000 евро за Visa Платинена. Освен това клиентите могат да се възползват от 0% лихва за първите три отчетни периода от датата на издаване на картата.

Кампанията обхваща и дебитните карти Visa с олимпийски дизайн.

Клиентите, които издадат дебитна карта Visa към своя разплащателна сметка в Първа инвестиционна банка, като могат да се възползват от намалена месечна такса за обслужване – само 1.28 евро/2.50 лв., вместо стандартните 2.05 евро/4.00 лв.

С новия олимпийски дизайн и специалната кампания, Fibank и Visa съчетават спортното вдъхновение с модерните разплащателни решения, като предлагат на клиентите си не само удобство и сигурност, но и възможност да бъдат част от глобалния олимпийски дух.

