„Медицински консумативи“ с коригирана оферта на останалите акции на „Момина крепост“

Софийската фирма „Медицински консумативи“ ООД е отправила коригирано търгово предложение към миноритарните акционери на „Момина крепост“ АД – Велико Търново, съобщават от публичното дружество. Офертата е за закупуване на 169 109 обикновени безналични акции, а предлаганата цена е без промяна и е по 0.44 евро (0.86 лева) за акция.

Дейността на „Момина крепост” е свързана с производство, търговия и реекспорт на медицински изделия за еднократна употреба и стоки за промишлеността и бита.

Припомняме, че „Медицински консумативи“ ООД, което отправи търгово предложение към останалите акционери на „Момина крепост“ през декември, притежава 888 457 акции. Комисията за финансов надзор издаде в края на януари забрана за публикуването му.

Софийската фирма е сключила на 12 декември споразумение за обща политика за управление чрез

съвместно упражняване на права на глас в „Момина крепост“ със „Софарма“ АД.

Така те контролират общо 1 522 065 акции на великотърновското предприятие, или 90,0006% от капитала му. От тях 633 608 броя са на „Софарма“.

Търговият предложител не възнамерява да предприема действия по преобразуване или прекратяване на дружеството, както и да прехвърля контрола върху него на трети лица или да променя предмета на дейност, става видно от офертата.

„Медицински консумативи“ обаче възнамерява да свали акциите на „Момина крепост“ от търговия на „Българска фондова борса“.

За период от три години след сключване на сделката не се предвижда разпределяне на дивиденти.

Коригираното търгово предложение още не е разгледано от Комисията за финансов надзор.

Братята Атанас Стоянов Гаров и Вълчин Стоянов Гаров притежават пряко 500 дружествени дяла по 1 лев всяки един или 50% от капитала на „Медицински консумативи“ ООД. Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и производство на медицински изделия за хуманната и ветеринарната медицина, бластова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

Всички книжа на великотърновската фирма са от един клас и се търгуват се „Българска фондова борса„, Алтернативен пазар BaSE, сегмент акции. В момента сделки се сключват при цена от 1 евро.