Защо черният хляб не е винаги толкова здравословен, колкото мислите

Диетолог обяснява на какво да обърнете внимание на етикета при избора на питателен хляб.

Хлябът е основна част от много диети. За повечето домакинства той е задължителен за седмичните покупки и ежедневен ритуал от тост за закуска до сандвич за обяд.

Всъщност България се нарежда на едно от челните места в света по консумация на хляб, с около 131.1 кг на човек средногодишно.

Сред любимите храни на нацията, белият хляб е най-популярен. В последните години има засилен интерес към пълнозърнестите и тези с квас, като алтернатива на белия хляб.

Докато всички те са добър източник на въглехидрати, много хора възприемат черния като по-здравословен. Често съдържа повече фибри и хранителни вещества като витамин B, калций и желязо, които се губят при преработката на бялото брашно.

Но не всички, които изглеждат здравословни, доставят очакваните ползи. Някои могат да са само малко по-питателни от белия, съдържайки подобни количества преработено брашно, сол и захар.

Ключът, според диетолозите, е в списъка с ингредиенти. Ето как да различите наистина полезния хляб.

Как да изберем по-здравословен черен хляб

Една от най-големите заблуди е, че само цветът му показва качеството.

„Черният често се възприема като по-здравословен избор, но не всички са еднакво питателни,“ обяснява диетологът Джена Хоуп.

Причината е, че някои хлябове от магазина се правят с преработено бяло брашно и след това се оцветяват с малцово брашно или оцветители.

„Въпреки че изглежда черен, голяма част от естествените фибри вече са премахнати по време на преработката, така че въпреки че изглежда питателен, често не е така,“ допълва Хоуп.

На какво да обърнем внимание на етикета

Малц и оцветители

„По-нискокачествените, ултра-преработени съдържат добавен малц или оцветители,“ казва Хоуп. Тя съветва да се проверяват и малцовите люспи.

Съдържание на фибри

Фибрите са един от най-ясните показатели. „Съдържанието на фибри често показва дали е наистина пълнозърнест, тъй като истинският черен хляб съдържа повече фибри от другите видове.“

Фибрите подпомагат храносмилането и задържат усещането за ситост по-дълго. Истинският пълнозърнест съдържа около два до три пъти повече фибри на филия в сравнение с белия.

Кратък списък с ингредиенти и пълнозърнесто брашно

Най-добрият избор е хляб с кратък, прост списък на съставките и направен от пълнозърнесто брашно. Това обикновено осигурява по-добра хранителна стойност в сравнение с евтините, силно преработени алтернативи.

Ако цената е фактор, Хоуп съветва да се избират по-богати на фибри варианти на по-евтини или по-малки по размер, но с по-добро качество.

Черният квасен може да е добър вариант, ако е направен с пълнозърнесто брашно. Версиите от супермаркета могат да съдържат преработено брашно, така че проверката на съставките е важна.

