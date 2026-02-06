За превръщане на бившата военна болница в Русе в административна сграда трябват още 2 млн. евро

Областният управител на Русе Драгомир Драганов обяви, цитиран от БТА, че ще им трябват още около два милиона евро за довършителни работи, така че бившата Военна болница в крайдунавския град да се превърне в административна сграда.

Сумата е заложена в проектобюджета на общината за 2026 г. и Драганов очаква той да бъде приет, а довършителните работи да започнат най-късно през лятото. Той обаче не изключи възможността да се наложи и актуализация на предвидените средства.

Към момента дейностите по реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на сградата са завършени на около 80 процента. Остава довършване подмяната на отоплителната и инсталацията за водоснабдяване и канализация, изграждане на санитарни възли и боядисване.

Ще бъде необходим и ремонт на покрива, и други архитектурно-строителни довършителни работи. Очаква се, при наличие на финансиране, до края на 2027 г. в едната част на бившата Военна болница да може да се настани администрацията на Регионалната здравна инспекция, заедно с всичките й звена.

В останалата част от сградата се предвижда да бъдат преместени други държавни институции – като Регионалната инспекция по околната среда и водите.