За превръщане на бившата военна болница в Русе в административна сграда трябват още 2 млн. евро

Русе, военна болница

Областният управител на Русе Драгомир Драганов обяви, цитиран от БТА, че ще им трябват още около два милиона евро за довършителни работи, така че бившата Военна болница в крайдунавския град да се превърне в административна сграда.

Сумата е заложена в проектобюджета на общината за 2026 г. и Драганов очаква той да бъде приет, а довършителните работи да започнат най-късно през лятото. Той обаче не изключи възможността да се наложи и актуализация на предвидените средства.

Към момента дейностите по реконструкция, преустройство и смяна на предназначението на сградата са завършени на около 80 процента. Остава довършване подмяната на отоплителната и инсталацията за водоснабдяване и канализация, изграждане на санитарни възли и боядисване.

Ще бъде необходим и ремонт на покрива, и други архитектурно-строителни довършителни работи. Очаква се, при наличие на финансиране, до края на 2027 г. в едната част на бившата Военна болница да може да се настани администрацията на Регионалната здравна инспекция, заедно с всичките й звена.

В останалата част от сградата се предвижда да бъдат преместени други държавни институции – като Регионалната инспекция по околната среда и водите.

