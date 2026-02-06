РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Омбудсманът ще поиска преразглеждане на решението за буферните паркинги

Омбудсманът Велислава Делчева е поискала от кмета на София Васил Терзиев и председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров да се преразгледа решението за премахване на режима „Паркирай и пътувай“ на двата буферни паркинга – при метростанция „Джеймс Баучер“ и при стадион „Васил Левски“, информират от пресцентъра на обществения защитник.

Причината – сигнали от граждани, които са недоволни от решението на столичния градоначалник. Според тях предлаганата алтернатива – платено паркиране с високи месечни такси – не може да се приеме за равностойна, тъй като поставя ползвателите в икономически неравностойно положение.

Велислава Делчева посочва, че заповедта за намаляване на броя на буферните паркинги на територията на София от шест на четири – противоречи на публичните призиви на общинската власт към гражданите да използват буферно паркиране и обществен транспорт.

В писмото си тя поставя няколко въпроса, свързани с предполагаеми злоупотреби при управлението на двата паркинга – за начина на провеждане на проверките, за техния обхват и резултат, и дали е потърсена отговорност от евентуалните нарушители.

„Ангажимент на Столична община е да осъществява необходимия контрол за ползването на буферните паркинги, а не поради липсата на такъв да лишава гражданите от вече установени права и удобства в градската среда“, отбелязва омбудсманът.

От Столична община аргументират решението си с това, че двата паркинга не изпълняват предназначението си, като средно около 50 автомобила дневно са били използвани по правилата, а проверките показали, че голяма част от местата се заемат от хора, работещи в района.

В резултат на това обектите ще отпаднат от списъка с преференциален режим, т. е. за тях ще важат общите условия за платено паркиране – 2 евро на час или месечен абонамент.

